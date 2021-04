Ab voraussichtlich Mitte Mai können Beschäftigte der kritischen Infrastruktur Impftermine buchen. Das Sozialministerium veröffentlichte eine Liste der betroffenen Bereiche in Baden-Württemberg.

Ab Mitte Mai sollen sich auch Beschäftigte der sogenannten kritischen Infrastruktur in Baden-Württemberg gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das teilte das Sozialministerium mit. Voraussetzung sei die Lieferung der zugesagten Impfstoffmenge. Zu dieser Gruppe zählen Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, Journalistinnen und Journalisten, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer oder Personen, die in besonders relevanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, wie der Landesverwaltung, bei der Bundeswehr, der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz (einschließlich des Technischen Hilfswerks), in der Justiz oder in der Rechtspflege tätig sind. Damit öffnet das Land die Impfungen für weitere Gruppen aus der dritten Priorität der Corona-Impfverordnung.

Abstufungen innerhalb der Priorisierungsgruppe

Allerdings stehe weiterhin zu wenig Impfstoff zur Verfügung, um allen Menschen zeitnah ein Impfangebot machen zu können. Deshalb seien auch innerhalb der kritischen Infrastruktur Priorisierungen notwendig. Menschen, die in besonders relevanter Position im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen tätig seien, kommen zuerst an die Reihe.

Vorbereitungen zur Imfpung in Unternehmen sollen jetzt beginnen

Damit sich Unternehmen und Beschäftigte vorbereiten könnten, hat das Sozialministerium den Vordruck der entsprechenden Impfbescheinigung für Beschäftigte online gestellt. Es sollen auch durch die Branchenverbände erstellte Musterformulare als Impfbescheinigung akzeptiert werden. Das Ziel der Vorbereitungen sei, dass die mit erhöhter Priorität impfberechtigten Beschäftigten der Einrichtungen und Unternehmen ihre Impfungen wahrnehmen können, sobald die Impfstoffmenge die Öffnung für diese Gruppe zulasse.

Für eine flächendeckende Impfung in den Betrieben durch die Betriebsärzte müsse der Bund noch weitere Voraussetzungen schaffen. Solange könnten sich die Beschäftigten in den Impfzentren impfen lassen, so das Sozialministerium. "Für flächendeckende Impfungen im Betrieb müssen die Betriebsärzte den Impfstoff direkt über den Pharmagroßhandel bestellen können. Dies sollte das Bundesgesundheitsministerium zeitnah in der Corona-Impfverordnung festlegen“, so der Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in einer Mitteilung.

Wer sind die Beschäftigten der kritischen Infrastruktur?

Kritische Infrastrukturen, so das Sozialministerium, seien Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Darunter fallen auch einige Beschäftigte der Landesverwaltung. "Es gibt für Beschäftigte der Landesverwaltung keine Sonderrechte, aber auch keine Nachteile", so der Gesundheitsminister.

Gesundheitsminister Lucha: Schrittweise Öffnung der seriöse Weg

Die Identifikation von Unternehmen der kritischen Infrastruktur liege in Baden-Württemberg bei den jeweils zuständigen Ministerien. Angesichts der weiterhin begrenzten Impfstofflieferungen haben diese nach den Vorgaben der Corona-Impfverordnung des Bundes gemeinsam eine Liste mit den Bereichen der jeweiligen kritischen Infrastrukturen erarbeitet, die nach der dritten Priorität impfberechtigt seien.

Auch die betroffenen Unternehmen selbst seien angehalten zu prüfen, ob eigene Tätigkeitsbereiche innerhalb der kritischen Infrastruktur bevorzugt impfberechtigt seien.

"Baden-Württemberg öffnet die Impfterminvergabe für Personen aus der dritten Priorität schrittweise. Das ist der seriösere Weg. Noch haben wir nicht genügend Impfstoff, um allen Bürgerinnen und Bürgern sofort ein Impfangebot zu machen", so Gesundheitsminister Lucha. Darum starte am kommenden Montag zunächst die Terminvergabe für Menschen mit Vorerkrankungen wie bestimmter Herzerkrankungen oder Asthma.