Die grün-schwarze Landesregierung macht erstmals speziell Studentinnen und Studenten ein Impfangebot. In einem Modellprojekt können sich Studierende der Hochschulen Stuttgart impfen lassen.

Rund 360.000 Studentinnen und Studenten sind in Baden-Württemberg an den Universitäten eingeschrieben. Der Vorwurf von Studierendenvertretungen seit Monaten: die Landesregierung habe sie zu lange zu sehr vernachlässigt. Am Samstag startet nun ein Modellprojekt der Landesregierung für Studierende in Stuttgart. Damit möchte die Landesregierung der Impfkampagne, die so ein bisschen ins Stocken geraten ist, einen neuen Schub geben.

Tausende Dosen Biontech stehen bereit

Rund 6.000 Dosen des Impfstoffes von Biontech stehen derzeit im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart explizit für Studentinnen und Studenten bereit. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sagte, dass es wichtig sei, jetzt im Sommer möglichst viele Studierende zu impfen.

Nur so könne man im Wintersemester einen Studienbetrieb überwiegend in Präsenz anbieten. Das Modellprojekt in Stuttgart soll laut ihrem Ministerium auf weitere Standorte ausgedehnt werden. In Heilbronn, Albstadt, Mannheim und Karlsruhe hatten die Hochschulen selbst Impfaktionen bereits gestartet.

Kritik von der Opposition

Die Opposition im Landtag hat die Impfaktion in Stuttgart begrüßt. Sie käme aber viel zu spät, kritisierte beispielsweise die Landtagsabgeordnete Alena Trauschel von der FDP. Die Landesregierung habe Studentinnen und Studenten in der Pandemie viel zu lange vergessen.