Das Tempo bei den Impfungen gegen das Coronavirus hat in Baden-Württemberg in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen. Die Statistik zeigt aber auch: Im Ländervergleich hinkt man hinterher.

19,3 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg sind bereits mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor. In ganz Deutschland haben Meldedaten zufolge 20,2 Prozent der Bevölkerung bis gestern (Stand: 20.4., 9:30 Uhr) mindestens die Erstimpfung erhalten.

Nur Hessen mit schlechterer Impfquote

Im Vergleich der Bundesländer schneidet Baden-Württemberg dabei schlecht ab: 10 der 16 Bundesländer haben die 20-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen bereits erreicht. Nur ein Bundesland, das Schlusslicht Hessen (18,3 Prozent) weist eine geringere Quote als Baden-Württemberg auf.

Vergleicht man die Impfquote der vollständig geimpften Personen miteinander, liegt Baden-Württemberg deutlich besser: mit einer Quote von 6,6 Prozent sind nur sechs Bundesländer besser. Spitzenreiter ist hierbei Thüringen (8,2 Prozent), die geringste Impfquote verzeichnen die Statistiker in Sachsen-Anhalt und Hamburg (jeweils 5,8 Prozent).

Mehr als 450.000 gelieferte Dosen nicht verabreicht

Hintergrund ist unter anderem die unterschiedliche Herangehensweise der Bundesländer im Umgang mit vorhandenen Impfdosen. Während Bundesländer mit einer hohen Impfquote bei den Erstimpfungen meist weniger Impfdosen für die Zweitimpfung zurücklegen, fährt Baden-Württemberg eine etwas andere Strategie. Mehr als 450.000 an das Land gelieferte Impfdosen sind laut RKI noch nicht verabreicht.

Ende März hatte das Sozialministerium auf damals rund 500.000 nicht verimpfte Dosen damit reagiert, dass diese "nicht nur so rum" lägen, sondern verplant und mit Terminen verknüpft seien. In Baden-Württemberg werde kein Impfstoff weggeworfen, so das Ministerium in der vergangenen Woche via Twitter.

Absage an Forderung nach Schließung von Impfzentren

Auf Kritik war der schleppende Verbrauch der Impfdosen unter anderem bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gestoßen, die eine stärkere Einbindung von Hausarztpraxen forderte. Die Praxen hätten in der kurzen Zeit, in der sie gegen Corona impften, mehr als 95 Prozent des gelieferten Impfstoffs verbraucht, so berichtete die "Welt" vergangene Woche unter Berufung auf den Chef des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI), Dominik von Stillfried. In den Impfzentren seien es nur 70 Prozent. Die KV in Baden-Württemberg hatte gar eine bundesweite Online-Petition gestartet, der zufolge die Covid-Impfungen sofort von den Impfzentren auf die Arztpraxen verlagert werden sollen.

In den Impfzentren sammelten sich dem Bericht zufolge bereits mehr als 3,5 Millionen unverimpfte Dosen. "Das bremst den Impffortschritt", kritisierte Stillfried. Um schnell mehr Menschen impfen zu können, sei es sinnvoll, zunächst nur noch die Arztpraxen mit Impfstoffen zu versorgen und die Impfzentren erst dann, wenn dort die Lagerbestände unverimpfter Dosen aufgebraucht seien. Der Vorstoß stieß jedoch dem Bericht zufolge in vielen Bundesländern auf Widerspruch. Das baden-württembergische Sozialministerium hatte einer baldigen Schließung von Impfzentren eine Absage erteilt, aber eine mögliche Anpassung in Zukunft angedeutet. "Mittelfristig sollen die Impfungen tatsächlich komplett in den niedergelassenen Praxen durchgeführt werden, denn da gehören sie sinnvollerweise hin", sagte eine Sprecherin

Hohe Nachfrage nach Impfterminen - Kapazitäten werden weiter hochgefahren

Angesichts der Freigabe der Termine für alle Menschen in Baden-Württemberg über 60 Jahre sprach das Sozialministerium am Montag von einer hohen Nachfrage. Gleichzeitig würden die Impfungen weiter Fahrt aufnehmen, so Minister Manfred Lucha (Grüne). "Wenn die zugesagten Lieferungen in den nächsten Wochen wie angekündigt eintreffen, können wir die Kapazitäten weiter hochfahren und stärker auslasten", so Lucha.

Das Land rechnet nach den derzeitigen Ankündigungen des Bundes damit, dass in den kommenden Wochen jeweils rund 300.000 Impfdosen in die Impfzentren gelangen. Hinzu kommen die Impfdosen für die niedergelassenen Praxen, die die Hausärztinnen und Hausärzte im Rahmen eines durch den Bund festgelegten Kontingents selbst über den Pharmagroßhandel und die Apotheken bestellen könnten. Im Rahmen des "Impfgipfels" in der vergangenen Woche hatte Lucha das Ziel anvisiert, jedem Erwachsenen "bis zum Herbst" ein Impfangebot machen zu können.