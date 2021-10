Gesundheitsministerium empfiehlt Auffrischung nach Johnson & Johnson-Impfung

Das Gesundheitsministerium in BW passt die Impfempfehlung an: Johnson & Johnson-Geimpfte können ihren Corona-Schutz nach vier Wochen mit einem mRNA-Vakzin auffrischen.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium empfiehlt eine Auffrischungsimpfung für Johnson & Johnson-Geimpfte. Personen, die diesen Impfschutz erhalten haben, könnten sich ab vier Wochen nach der ersten Impfung erneut immunisieren lassen, schreibt das Ministerium in einer Pressemeldung vom Freitag.

Demnach sollen Johnson & Johnson-Geimpften eine Auffrischung mit einem mRNA-Impftoff von BioNTech oder Moderna erhalten, um den Impfschutz gegen das Coronavirus zu verbessern. In Baden-Württemberg wurden bisher (Stand: 13. Oktober) etwas mehr als 418.000 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft.

Viele Durchbruchinfektionen bei Johnson & Johnson

Damit passt das Land die Impf-Empfehlung an einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und einer Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (STIKO) an. Die STIKO hatte berichtet, dass es beim Einmal-Impfstoff auffällig oft zu Durchbruchinfektionen komme. Die Expertengruppe hatte daher in der vergangenen Woche eine zweite mRNA-Impfung angeraten. Nachdem die Empfehlung für eine Stellungnahme in Fachgremien und an die Bundesländer ging, hat Baden-Württemberg sie nun übernommen.

Zuvor hatte das Land vor allem Älteren und Menschen mit schwachem Immunsystem, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, eine Auffrischung geraten.

Zudem können eine Impfung gegen das Coronavirus und gegen Grippe nun zeitgleich vorgenommen werden, schreibt das Gesundheitsministerium. Mit Blick auf die umfangreichen Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit der in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffe ist laut STIKO-Empfehlung generell kein Mindestabstand mehr zwischen einer Corona-Impfung und anderen Impfstoffen erforderlich.

Impfempfehlung für Personen mit schwachem Immunsystem

Auch Personen ab zwölf Jahren mit einer sogenannten schweren Immundefizienz, also einer Störung des Immunsystems, können ab sofort nach der vierten Woche nach Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis eine dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Bei dieser Gruppe bestehe die Möglichkeit einer fehlenden Immunantwort und damit trotz verabreichter Impfungen kein ausreichender Schutz gegen das Coronavirus, so das Ministerium.

In Baden-Württemberg gilt bereits auch eine Empfehlung für eine Impfauffrischung für über 70-Jährige. Daneben können sich nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung auch weiterhin Menschen ab 60 Jahren ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Hier sollte die Zweitimpfung jedoch mindestens sechs Monate zurückliegen.