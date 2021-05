Baden-Württemberg geht einen weiteren Schritt bei der Vergabe von Corona-Impfterminen für die Bevölkerung. Vor allem eine Gruppe soll jetzt zum Zuge kommen.

Die Corona-Impfkampagne in Baden-Württemberg könnte dann ein weiteres Stück vorankommen. Denn ab 3. Mai dürfen sich alle Menschen mit Vorerkrankungen aus der dritten Prioritätsgruppe für einen Impftermin registrieren. Dazu gehören Menschen mit:

behandlungsfreien Krebserkrankungen

HIV

Rheumaerkrankungen und Autoimmunerkrankungen

Herzerkrankungen

Asthma

Adipositas

Gruppe umfasst etwa 1,5 Millionen Menschen

Ebenfalls impfberechtigt sind nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums auch jeweils bis zu zwei Kontaktpersonen von Menschen, die wegen einer dieser Erkrankungen oder aufgrund des Alters von über 60 Jahren pflegebedürftig sind.

Mit dem nun anstehenden Öffnungsschritt wären rund 1,5 Millionen weitere Menschen impfberechtigt. Nachweisen können sie dies mit einem Attest des behandelnden Arztes. Für die Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen soll es, wie bisher, eine Vorlage für eine Selbstbescheinigung auf der Homepage des Sozialministeriums geben.

Große Nachfrage bei der zentralen Terminvergabe erwartet

Wegen dieser großen Gruppe neuer Impfberechtigter rechnet das Sozialministerium mit einem großen Andrang. Die Impftermine werden zentral im Internet oder bei der Impfhotline vergeben. "Die wachsenden Impfstoffmengen machen sich bemerkbar, wir machen gute Impffortschritte. Deshalb können wir nun die Impfungen für die nächste priorisierte Stufe öffnen", so Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Andere Gruppen müssen noch warten

Von voraussichtlich Mitte Mai an sollen sich auch Beschäftigte der sogenannten kritischen Infrastruktur wie etwa aus dem Lebensmittelhandel, der Energieversorgung und aus anderen Teilen in Baden-Württemberg impfen lassen dürfen. Das hatte das Sozialministerium vergangene Woche angekündigt. Da zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe, müsse auch in dieser Gruppe priorisiert werden, so das Ministerium.

Menschen, die im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen tätig sind, seien zuerst an der Reihe.

Impfungen von Betriebsärzten spätestens ab 7. Juni

In der zweiten Juniwoche sollen sich dann auch die Betriebsärzte an der Impfkampagne beteiligen. Spätestens ab 7. Juni können sich Beschäftigte dann auch im Betrieb gegen das Corona-Virus impfen lassen. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind für Betriebe zunächst 500.000 Impfdosen pro Woche vorgesehen. Entsprechende Pläne bestätigte er der "Welt am Sonntag". "Man könne so Menschen fürs Impfen gewinnen, die nicht das Gegenargument suchen, sondern die Gelegenheit", so Spahn.