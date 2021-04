per Mail teilen

Ab Montag können in Baden-Württemberg weitere Menschen aus der dritten Priorität einen Termin für die Corona-Impfung vereinbaren. Beschäftige im Einzelhandel müssen sich allerdings noch gedulden.

Vom kommenden Montag an (3. Mai) können sich in Baden-Württemberg alle Menschen mit Vorerkrankungen aus der dritten Priorität der Corona-Impfverordnung des Bundes impfen lassen. Das teilte das Landessozialministerium am Dienstag mit. Betroffen sind demnach zahlreiche Menschen mit Vorerkrankungen, etwa behandlungsfreien Krebserkrankungen, HIV, Rheumaerkrankungen und Autoimmunerkrankungen, Herzerkrankungen, Asthma oder Adipositas. Impfberechtigt seien ab Montag außerdem jeweils bis zu zwei Kontaktpersonen von Menschen, die aufgrund einer dieser Erkrankungen oder aufgrund des Alters von über 60 Jahren pflegebedürftig sind. Noch gedulden müssen sich den Angaben zufolge die Beschäftigten von Berufsgruppen aus der dritten Priorität - etwa dem Lebensmitteleinzelhandel. Mit der Öffnung dieser Stufe wird, abhängig von den Impfstofflieferungen, etwa Mitte Mai gerechnet.

Große Nachfrage bei der zentralen Terminvergabe zu erwarten

Das Sozialministerium schätzt, dass mit diesem Schritt rund 1,5 Millionen weitere Menschen impfberechtigt sind. Entsprechend sei ab Montag wieder mit einer großen Nachfrage bei der zentralen Terminvergabe zu rechnen. Die Impfberechtigten müssten ein entsprechendes Attest des behandelnden Arztes vorweisen können. Für die Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen werde es wie bisher eine Vorlage für eine entsprechende Selbstbescheinigung auf der Homepage des Sozialministeriums geben. Diese werde rechtzeitig bis Montag online gestellt, so das Ministerium.

Lucha: Keine Aussicht auf schnelle Aufhebung der Impf-Priorisierung

"Die wachsenden Impfstoffmengen machen sich bemerkbar, wir machen gute Impffortschritte", sagte Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne). Bezüglich einer raschen Aufhebung der Impfpriorisierung müsse man aber noch geduldig sein: "Noch haben wir nicht genug Impfstoff, um jedem Menschen zeitnah ein Impfangebot zu machen. Deshalb konzentrieren wir uns im Mai zunächst weiter auf die besonders Schutzbedürftigen". Wenn andere Bundesländer die Priorisierung aufheben, heiße das nicht, dass alle Berechtigten schnell einen Termin bekommen. "Es bewerben sich schlicht und einfach noch viel mehr Menschen um dieselbe Anzahl an Impfterminen", so Lucha weiter. Um Frust und Ungerechtigkeiten zu vermeiden, öffne Baden-Württemberg erst dann komplett, wenn wesentlich mehr Impfstoff verteilt werden könne. Am Dienstag hatte Bayern Medienberichten zufolge beschlossen, die Impfpriorisierung schon Mitte bis Ende Mai aufzuheben.