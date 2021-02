Bundesgesundheitsminister Spahn drückt bei den Corona-Impfungen aufs Tempo und auch Baden-Württemberg will mitziehen. Außerdem soll die Terminvergabe ab kommender Woche vereinfacht werden.

Baden-Württemberg wird dem Aufruf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) folgen und alle für Februar angekündigte Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffs komplett und ohne Rückstellungen verabreichen. Das teilte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stuttgart mit. Der Impfstoff werde vollständig an das Personal in Klinken und Krankenhäusern verimpft. Die erste Lieferung erwarte man noch in dieser Woche.

Der Impfstoff von Astrazeneca erlaube es, offensiver in Vorleistung zu gehen, erklärte der Ärztliche Leiter des Impfzentrums Freiburg, Thorsten Hammer. Der empfohlene Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung liege hier bei neun bis zwölf Wochen - bei den Stoffen von Biontech/Pfizer und Moderna seien es nur drei bis vier Wochen. Das Vakzin von Astrazeneca ist nach den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna der dritte in der EU zugelassene Impfstoff. Hierzulande ist er von der Impfkommission nur für Unter-65-Jährige empfohlen.

Lucha verspricht: "Jeder Impftermin wird gehalten"

Bei den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna werde man im Wesentlichen bei der bisherigen Strategie bleiben, erklärte Lucha. Baden-Württemberg habe in den ersten Wochen ganz konsequent die Hälfte des Impfstoffs zurückgehalten. Aufgrund der nun in Aussicht gestellten Nachproduktion des Impfstoffs von Biontech/Pfizer habe man sich an die Reserve wagen können. "Bei uns gilt volle Maximale: Jeder, der einen Ersttermin hat, bekommt einen Zweittermin", sicherte Gesundheitsminister Lucha zu. "Und jeder Termin, der mit uns vereinbart wird, wird gehalten."

Warteliste für Corona-Impftermine ab Montag

Nach der lautstarken Kritik an langen Wartezeiten am Servicetelefon und an erfolglosen Terminvereinbarungen kündigte Lucha zudem Verbesserungen bei der Terminvergabe an. Die Corona-Hotline 116 117 ist seit Wochen komplett überlastet. Am Montag um 10 Uhr werde deshalb eine Warteliste der Hotline in Betrieb genommen. Wer sich dort registrieren lasse, werde zurückgerufen oder bekomme einen Termin per Mail. Anrufer müssten sich also nicht wieder und wieder bemühen. "Jede Liste wird abgearbeitet", versprach Lucha. Er dämpfte jedoch zugleich die Erwartungen: Einen Termin bekomme man erst, sobald einer frei sei. "Entscheidende Stellschraube ist die Impfstoffmenge - da bitten wir einfach um Geduld."

Außerdem kündigte Lucha an, dass die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen voraussichtlich im März abgeschlossen seien. Dann könnten die mobilen Impfteams auch für Vor-Ort-Termine in Kommunen eingesetzt werden.

Derzeit können nach Angaben des Sozialministeriums täglich rund 7.000 Menschen in Baden-Württemberg erstmals geimpft werden. In der kommenden Woche sollen es voraussichtlich bis zu 10.000 Impfungen am Tag sein. Allein die Gruppe der über 80-Jährigen und des medizinischen Personals umfasst in Baden-Württemberg rund eine Million Menschen.