Hausärzte impfen am Samstag - Aber reicht der BioNTech-Impfstoff für alle?

Apotheken beklagen: Die Lieferung von BioNTech-Impfstoff wird reduziert. Ob er für die Corona-Impfaktion am Samstag ausreichend vorhanden sein wird, ist fraglich.

Unter dem Motto "Wir impfen für Ihr Leben gern" planen viele Haus- und Fachärzte im Land für Samstag, den 27. November, eine offene Impfaktion. Der Sprecher des Hausärzteverbands Baden-Württemberg, Manfred King, geht aktuell von knapp 300 Praxen aus, die sich an der Impfaktion beteiligen wollen. Die meisten davon hätten sich bei der Plattform www.dranbleiben-bw.de dazu angemeldet. Regulär einen Impftermin zu bekommen, ist derzeit schwer.

Kürzungen bei großen Bestellmengen

Doch ob es am Samstag überall Impfstoff in ausreichender Menge geben wird, ist unklar. Grund sind Lieferbeschränkungen des Bundes. Zwar werden erst in der kommenden Woche offiziell die Liefermengen des beliebten BioNTech-Impfstoffes sowie des Serums von Moderna beschränkt, aber die Hausärzte gehen davon aus, dass bereits in dieser Woche bei großen Bestellmengen die Lieferungen gekürzt werden. Eine Praxis in Pforzheim hat 1.200 Impfdosen für den Aktionstag bestellt. "Schon 400 bis 500 Dosen ist eine große Menge für eine Praxis", sagte Sprecher King zum Vergleich.

Auf Bestellungen folgen Lieferkürzungen

Eine Begrenzung der Bestellmenge habe es in der Vorwoche, als die Hausärzte angesichts des Impftags bestellt hatten, nicht gegeben, erklärten der Hausärzteverband, die Kassenärztliche Vereinigung und der Apothekerverband des Landes einstimmig. Kurz nach der Ankündigung des Impfaktionstags folgte die Ansage des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) BioNTech-Impfstoff zu rationieren. Daher sehen auch im Kreis Böblingen die Apotheker die morgige Aktion gefährdet. Apotheker Björn Schittenhelm, der im vergangenen Jahr die ersten privaten Schnelltestzentren im Kreis etabliert hatte, berichtet von Kollegen, die aktuell nur einen Bruchteil der bestellten Menge an die Hausärzte ausliefern können:

"Die Impfversorgung diese Woche ist ein Trauerspiel und ein Armutszeugnis für die Politik. Die Hausärzte sollen morgen mit Impfstoff impfen, der in vielen Fällen nicht vorhanden sein wird."

Je nach Bestellmenge seien die Lieferungen um 50 bis 70 Prozent gekürzt worden, daher seien die Apotheker nur in der Lage, ein Viertel bis ein Drittel des bestellten Impfstoffs auszuliefern, so Schittenhelm. Er habe in den vergangenen Wochen eine Notreserve gebildet und könne noch liefern. Sein Stuttgarter Kollege Jürgen Stetter von der "Apotheke am Bubenbad" stellt sich die Frage: "Mit was sollen die Ärzte impfen, wenn es nicht da ist?" Alle Hausarztpraxen, die er in seiner Umgebung beliefert, hätten bereits diese Woche Kürzungen hinnehmen müssen, eine erhielt sogar nur 20 Prozent der bestellten BioNTech-Impfstoffe. Die Menschen von der Alternative - dem Moderna-Impfstoff - zu überzeugen, sei schwierig. Und der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung im Land, Kai Sonntag, betont, dass die ärztliche Aufklärung über Moderna das Impftempo in den Praxen bremst.

"Es ist nicht so einfach, wie es sich Herr Spahn vorstellt."

Wenn auch Apotheker, Virologen und Ärzte immer wieder betonen, BioNTech und Moderna seien von der gleichen Machart und beide hochwirksam im Kampf gegen das Coronavirus, so ist die Nachfrage bei den Impflingen nach Moderna noch gering. Mit einer Kampagne für Moderna will zwar auch die Politik das Impftempo erhöhen, dämpft aber gleichzeitig diese Anstrengungen durch die Ankündigung, auch die Liefermengen des Moderna-Impfstoffs zu begrenzen.

Die Nachfrage nach Impfungen steigt, doch wie gut sie in den kommenden Wochen bedient werden kann, ist offen. dpa Bildfunk Picture Alliance / dpa Christian Charisius (Sujetbild)

Sonderlieferung: 120.000 Dosen Moderna-Impfstoff

Nach Auskunft des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums rationiert der Bund nun neben BioNTech auch den Impfstoff Moderna - oder er kann teilweise gar nicht mehr bestellt werden. "Wir können nicht einerseits die Impfoffensive hochfahren und gleichzeitig wird der Impfstoff rationiert", sagte ein Behördensprecher am Freitag in Stuttgart. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) habe sich Anfang der Woche direkt beim geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Spahn dafür eingesetzt, kurzfristig eine zusätzliche Lieferung von Moderna zu bekommen. "Wir erwarten nun heute eine Sonderlieferung von 120.000 Dosen Moderna", sagte der Behördensprecher.

Rationierung läuft Impfkampagne zuwider

Derzeit bekommt nach Auskunft des Gesundheitsministeriums eine Arztpraxis nur 30 Dosen von Biontech pro Woche, Impfstützpunkte können nur 1.020 Dosen pro Woche bestellen. "Eine solche Menge verimpft ein Impfstützpunkt normalerweise pro Tag." Auch in Kreisen wie Sindelfingen, der sein geschlossenes Impfzentrum in der kommenden Woche reaktivieren will, könnte es schwieriger werden. Der Kreis Esslingen plant, zusätzliche mobile Impfteams einzusetzen, um wieder wie zu Hochzeiten auf 7.000 bis 8.000 Impfungen pro Woche zu kommen.

Der deutsche Hausärzteverband hat am Freitag schwere Vorwürfe gegen die geschäftsführende Regierung erhoben. In einer Mitteilung heißt es, das Bundesgesundheitsamt verliere die Kontrolle über die Impfstoffverteilung. Angesichts dessen scheinen neuerliche Sonderimpftage der Hausärzte Baden-Württemberg in näherer Zukunft schwierig zu werden.