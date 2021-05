per Mail teilen

Das baden-württembergische Sozialministerium will den Impfzentren im Land nun doch mehr Impfstoffe liefern. Grund für die Debatte war die Situation am Impfzentrum in Ulm.

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass an Impfzentren in Baden-Württemberg weniger Dosen mit Corona-Impfstoff geliefert würden. Auf der Landespressekonferenz in Stuttgart sagte er, das sei ein Missverständnis gewesen. Es könne sein, dass das Impftempo zurückgehe, das hänge aber auch mit den Lieferungen vom Bund zusammen.

Baden-Württemberg wolle jetzt die Impfmenge ausgleichen, kündigte Lucha an. Danach müsse man weitersehen, was noch vom Bund käme - so dass "maximal weiter hoch verimpft" werden könne.

"Wir weisen die Bundesregierung seit zwei Wochen bei jeder Gelegenheit darauf hin, dass wir mehr Impfstoff in den Impfzentren verimpfen können. Wir eilen schon heute von Rekord zu Rekord." Manfred Lucha, Sozialminister Baden-Württemberg

Lucha: Ulm kann Zweitimpfungen garantieren

In Bezug auf die Situation am Impfzentrum Ulm erklärte Lucha, offenbar seien dort extrem große Impfmengen aufgebraucht worden - inklusive der Rücklagen. Ulm sei eben ein extremes Hochleistungszentrum.

Lucha betonte aber, dass alle Zweittermine der Corona-Impfung gesichert seien. Eine Absage von Zweitimpfungen "werde auf keinen Fall geschehen", so der Minister. Er wies darauf hin, dass es eine funktionierende Solidargemeinschaft gebe und er sicher sei, dass dieses Problem gelöst werde. Allein Ulm erhalte 3.000 zusätzliche Impfdosen, kündigte Lucha an. Diese stammen aus Impfzentren mit Rücklagen und werden am 6. und 7. Mai ausgeliefert.

Auf die Nachfrage, ob Ersttermine der Corona-Impfung in Ulm abgesagt werden müssten, sagte Lucha, dass die Gefahr bestehe. Allerdings könne man das jetzt noch nicht definitiv sagen.

Sozialminister kritisiert "Impfdrängler"

Lucha kritisierte außerdem, dass einige die Corona-Impfreihenfolge mit gefälschten Urkunden oder selbst ausgestellten Bescheinigungen der Eltern umgingen. Der Grünen-Politiker sprach bei den "Impfdränglern" aber von einer Minderheit, die die Gesellschaft zu Gunsten des gut funktionierenden Systems tragen könne.

Das Land habe sich entschieden, die Abläufe nicht "zu verbürokratisieren" und die wenigen Menschen zu akzeptieren, "die uns hinters Licht führen".

"Ich glaube, die paar, die es ausnutzen, machen nicht das Kraut fett." Minister Lucha über sogenannte Impfdrängler

Kretschmann zurückhaltend bei Erleichterungen für Geimpfte und Genesene

Auf die Frage, ob es demnächst eine gemeinsame Öffungsperspektive geben könne, weil es immer mehr Geimpfte und Genesene gibt, reagierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zurückhaltend. Es gebe eine von der Bundesregierung abgestimmte Fassung zur Gleichstellung von Genesenen und Geimpften. Daran werde man sich in Baden-Württemberg halten. Aber niemand wolle dieses Verfahren jetzt noch aufhalten.

"Ich denke, dass wir das am Freitag im Bundesrat beschließen werden." Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Neu sei dann wohl, dass sich Geimpfte und Genesene künftig nicht mehr an Kontaktbeschränkungen halten müssten. Das sei natürlich nachvollziehbar, erklärte Kretschmann. Die AHA-Regeln würden auf jeden Fall weiter gelten.

Baden-Württemberg spendet Beatmungsgeräte an Indien

Zudem kündigte Kretschmann an, dass Baden-Württemberg dem von der Corona-Pandemie besonders stark getroffenen Land Indien 400 Beatmungsgeräte aus der eigenen Notfallreserve spenden wird. Baden-Württemberg, das mit dem indischen Bundesstaat Maharashtra zusammenarbeitet, benötige diese Geräte nicht mehr, sagte Kretschmann. Sie seien einst vorsorglich angeschafft worden. Die Geräte sollten bald nach Indien gebracht werden. In sehr schwierigen Situationen sei die internationale Solidarität sehr wichtig, sagte der Regierungschef.