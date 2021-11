per Mail teilen

In Karlsbad (Kreis Karlsruhe) musste am Freitag eine geplante Impfaktion kurzfristig abgesagt werden, weil kein Impfstoff geliefert wurde. Geplant waren 500 Impfungen. Auch in Calw-Hirsau wurde ein Termin des Impfmobils abgesagt.