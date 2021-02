per Mail teilen

Der Impfstoff von Astrazeneca lagert derzeit haufenweise im Kühlschrank. Warum wird der Ladenhüter nicht an Willige verimpft? Das Ministerium spricht von Anlaufschwierigkeiten, will aber die Priorisierung einhalten.

Von Mangel ist keine Rede mehr: Bis Mitte März erwartet die Landesregierung rund 460.000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca. Damit will man nun das Tempo der Corona-Impfungen beschleunigen. Hier sei noch Luft nach oben, denn die vorhandene Infrastruktur sei noch lange nicht ausgelastet, so ein Sprecher des Sozialministeriums auf SWR-Anfrage.

"Menschen im Alter von 18 bis einschließlich 64 Jahren aus der zweiten Priorität können damit rechnen, dass sie durch den Astrazeneca-Impfstoff deutlich schneller geimpft werden können, als noch vor ein paar Wochen gedacht", so der Ministeriumssprecher weiter. Doch solange nicht auch signifikant mehr Impfstoff von Biontech und Moderna käme, können die Impfungen für Menschen über 65 nicht beschleunigt werden. "Hier können wir weiterhin nur Personen aus der ersten Priorität impfen", hieß es weiter.

Baden-Württemberg Schlusslicht bei Impfungen?

Bislang wurden insgesamt 192.000 Dosen ans Land geliefert, wie das Ministerium am Mittwoch bestätigte. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurden aber nur 12.112 Dosen in Baden-Württemberg verimpft. Das wären gerade mal etwas über sechs Prozent. Der Rest lagere derzeit ungenutzt in Kühlschränken.

Laut RKI liegt Baden-Württemberg im Ländervergleich damit weit hinten. Das Ministerium entgegnet, dass diese Zahlen allerdings nicht stimmen würden, es sei bereits weit mehr geimpft worden. Als Problem benannten die Verantwortlichen unter anderem den Meldeverzug durch die Kliniken. Als weitere Begründung nannte das Ministerium, dass die Kliniken den Impfstoff teils erst seit einer Woche in den Impfzentren abholen können. Astrazeneca bekomme man erst seit drei Wochen geliefert. Aus Sicht des Ministeriums besteht aber keine Gefahr, dass der Astrazeneca-Impfstoff verdirbt. "Der Impfstoff ist ungeöffnet im Kühlschrank sechs Monate haltbar."

Aufbereiteter Impfstoff soll nicht weggeworfen werden

Die Impfzentren seien angewiesen, keinen Impfstoff wegzuwerfen, so das Ministerium gegenüber dem SWR weiter. Aufbereitete Impfdosen hätten, je nachdem, um welchen Impfstoff es sich handele, eine Haltbarkeit von bis zu sechs Stunden. Übrige Dosen würden beispielsweise an Rettungsdienste, eigenes, noch nicht geimpftes Impfpersonal, oder Personen in benachbarten Pflegeheimen oder Kliniken verimpft.

Manche Zentren würden Wartelisten mit Personen aus der ersten und zweiten Priorität des Stufenplans der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) führen, die kurzfristig kontaktiert werden können. Man gehe davon aus, dass es bei frei gewordenen Dosen möglich sei, noch nicht geimpfte Impfberechtigte aus der aktuellen berechtigten Priorität zu finden, erklärt das Sozialministerium.

Nachfrage nach Terminen steigt auch in den Kreisimpfzentren

Wegen der neuen Verfügbarkeit dürfen nun auch Menschen aus der zweiten Priorisierungsgruppe mit Astrazeneca geimpft werden. Dazu gehören etwa viele medizinische Beschäftigte sowie auch Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen - allerdings nur, wenn sie zwischen 18 und 64 sind. "Wir stellen dementsprechend eine stark gestiegene Nachfrage nach Terminen fest", hieß es aus dem Ministerium.

Die gesteigerte Nachfrage wird aus den Kreisimpfzentren im Land bestätigt. Zu Beginn der Woche sei der Andrang noch verhalten gewesen, heißt es beispielsweise aus dem Tübinger Impfzentrum. Inzwischen gebe es kaum noch freie Termine. Auch laut Landratsamt Sigmaringen waren die Impftermine für die nächsten zwei Wochen schon am Dienstagabend ausgebucht. Gleiches gilt im Kreis Rottweil, so Nicos Laetsch, Leiter des dortigen Kreisimpfzentrums.

So will nun auch das Kreisimpfzentrum Lahr (Ortenaukreis) sein Impfangebot deutlich ausbauen. Ab der kommenden Woche plant der Ortenaukreis, dort 560 Dosen pro Tag zu spritzen - derzeit sind es rund 260. Grund ist auch hier, dass nun der Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung steht. In einer Mitteilung betonte das Landratsamt, dass der Impfstoff "hochwirksam und sicher" sei. "Unsere Erfahrung ist, dass es bei rund einem Viertel der Erstimpfungen zu vorübergehenden Reaktionen wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder Muskel- und Gliederschmerzen kommen kann", sagte die medizinische Leiterin der Kreisimpfzentren, Doris Reinhardt. Das sei aber im Grunde nicht schlimm, sondern zeige, dass der Impfstoff wirke.

Auch der STIKO-Vorsitzende, der Ulmer Virologe Thomas Mertens, bezeichnete den Impfstoff von Astrazeneca als sicher. Die Debatte um den Impfstoff bezeichnete er als unglücklich, so Mertens am 23.2. im SWR:

Spahn: Genug Impfstoff für Pädagogen und vorerkrankte Menschen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet wegen der höheren Priorisierung von Grundschul- und Kita-Personal nicht mit einer späteren Corona-Impfung von vorerkrankten Menschen. "Die Mengen an Impfstoff die wir verfügbar haben - übrigens gerade mit Blick auf die 18- bis 64-Jährigen und Astrazeneca - die machen aus meiner Sicht diesen Schritt möglich", sagte Spahn am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Demnach habe Deutschland derzeit "deutlich mehr Impfstoff" als noch vor ein paar Wochen, erklärte Spahn. Das ermögliche, "dass Menschen mit Vorerkrankungen trotzdem auch und sehr zeitnah ihr Impfangebot bekommen".

Bundespräsident wirbt um Vertrauen in Impfung

Indes hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei den Bundesbürgern um Vertrauen in alle zugelassenen Corona-Impfstoffe geworben. Er habe "nur wenig Verständnis für die Zurückhaltung gegenüber dem einen oder dem anderen Impfstoff", sagte Steinmeier am Donnerstag angesichts der Skepsis gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca. Das sei "ein ziemliches Luxusproblem."