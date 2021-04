Gute Nachrichten für Beschäftigte: Die baden-württembergische Landesregierung plant, dass auch Betriebsärzte in Zukunft impfen dürfen. Noch allerdings sind nicht alle Details geklärt.

Wer in Baden-Württemberg arbeitet, soll bald auch am Arbeitsplatz gegen das Coronavirus geimpft werden können. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat am Mittwoch erste Informationen dazu gegeben, wie Betriebsärzte beim Impfen mitmachen sollen.

Industrie- und Handelskammern sollen Impfungen koordinieren

Eine zentrale Funktion wird bei der betrieblichen Impfkampagne den Industrie- und Handelskammern zukommen. Sie sollen die Unternehmen unterstützen und beraten. Zusammenlaufen sollen die Fäden bei der IHK Region Stuttgart. Das heißt, sie soll die Kampagne koordinieren und Vorschläge für weitere Modellprojekte an die Landesregierung weiterleiten. Das Land will die Impfkampagne am Ende auf drei Säulen stützen: Impfzentren, Arztpraxen und Betriebsärzte.

Die IHK Stuttgart soll das Impfen durch Betriebsärzte koordinieren IHK Stuttgart

Impfreihenfolge soll auch in den Betrieben gelten

Die Impfpriorisierung soll nach Mitteilung des Sozialministeriums auch in den Unternehmen beibehalten werden. Der Impfstoff stehe zunächst den Mitarbeitern zur Verfügung, die ein hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf hätten, heißt es. Voraussichtlich nächste Woche soll das erste Modellprojekt in einem Betrieb starten, erfuhr der SWR. Im Mai dann sollen Projekte in Justizvollzugsanstalten das Impfen in Betrieben weiter erproben. Die Betriebs- und Werksärzte im Land drängen auf die Impfungen ihrer Belegschaften, wichtig sei ein unkompliziertes Meldesystem an die Landesregierung.

Mittelstand will nicht außen vor bleiben

Die Handwerksbetriebe und das Gastgewerbe in Baden-Württemberg mahnen, auch sie müssten in die Modellprojekte für betriebliche Corona-Impfungen einbezogen werden. "Der Mittelstand darf nicht außen vor bleiben", sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Viele der rund 800.000 Beschäftigten im Handwerk hätten Kundenkontakt. Auch wenn viele Betriebe keine betriebsärztlichen Strukturen hätten, gebe es Möglichkeiten, so Reichhold, etwa über den arbeitsmedizinischen Dienst. An Konzepten werde bereits gearbeitet.

Ähnlich äußerte sich auch der Landesvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Fritz Engelhardt. "Die Landesregierung darf nicht zulassen, dass die rund 250.000 Erwerbstätigen im Gastgewerbe außen vor bleiben", so Engelhardt. Er verwies auf Bayern, wo es bereits Modellprojekte gebe, bei denen Beschäftigte des Gastgewerbes geimpft würden.