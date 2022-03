Erste Impfrunde für Jugendliche in Vorarlberg

In Vorarlberg sind die ersten Corona-Imfpungen für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren angelaufen. Am Samstag wurden 3.000 Jugendliche mit dem Biontech-Vakzin geimpft, so die Landesregierung. Alle freien Termine für das erste Jugend-Impfwochenende seien vergeben worden. In Vorarlberg leben insgesamt 17.000 Jugendliche dieser Altersgruppe. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission die Corona-Impfung für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren nur bei Vorerkrankungen, gefährdeten Kontaktpersonen oder arbeitsbedingt erhöhtem Ansteckungsrisiko. Baden-Württemberg hält sich an diese Empfehlung.