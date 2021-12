Ein Jahr Corona-Impfungen in BW - das hat sich seither getan

Seit einem Jahr wird in Baden-Württemberg gegen das Coronavirus geimpft. Von der ersten Impfung im Land bis zur Impfquote von rund 69 Prozent hat sich einiges getan. Ein Rückblick.

27. Dezember 2020: Elf Monate nach Bekanntwerden der ersten Corona-Infektion in Deutschland wurde an diesem Sonntagmittag die erste Person in Baden-Württemberg gegen das Coronavirus geimpft. Christine Helbig, eine junge Frau aus Stuttgart, hatte die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer erhalten. Sie ist Pflegerin auf einer Corona-Isolationsstation und galt daher als besonders gefährdet. Denn zuerst sollten, wie vom Bund festgelegt, Menschen ab 80 Jahren, Personal in Altenheimen und bestimmtes medizinisches Personal in Notaufnahmen und Intensivstationen geimpft werden. Wer diese Kriterien erfüllte, konnte sich für einen Termin über die Telefonnummer 116 117 oder die Webseite www.impfterminservice.de in den Zentralen Impfzentren (ZIZ) anmelden.

Die Impfmöglichkeiten schienen beliebt: Bis Anfang Januar wurden rund 27.500 Menschen im Land gegen Covid-19 geimpft, so das Sozialministerium. Es mangelte jedoch an Impfstoff. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sagte, die Impfstoffverteilung geschehe aber mittlerweile "sehr erfolgreich und sehr gut organisiert". Die erste Lieferung werde man im Land bis zum 8. Januar komplett verimpft haben.

Kurze Zeit später erreichten die anhaltenden Engpässe bei der Impfstofflieferung auch Baden-Württemberg und brachten den Zeitplan der Impfkampagne durcheinander. Zudem wurde die Hälfte der Lieferungen für die notwendige Zweitimpfung zurückgehalten. Deshalb wurden die rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) eine Woche später eröffnet. Ein Teil der Menschen im Pflegebereich konnte sich noch nicht impfen. Manfred Lucha kündigte deswegen an, Pflegepersonal täglich zu testen. "Oberstes Ziel muss es sein, die vulnerablen Gruppen bestmöglich zu schützen."

Zulassung neuer Impfstoffe

Nach der Zulassung des Impfstoffs von Moderna begann am 12. Januar 2021 die Auslieferung des Impfstoffs an die Bundesländer. Es handelte sich um 60.000 Dosen, im Laufe des Jahres sollten es 50 Millionen werden.

Anfang Februar wurden auch die ersten Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes verteilt. Anders als bei den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna war der empfohlene Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung nicht drei bis vier sondern neun bis zwölf Wochen. Gleichzeitig kam es bei der Impfterminvergabe zu langen Wartezeiten. Die Corona-Hotline 116 117 war wochenlang überlastet. 350.000 Menschen waren in Baden-Württemberg bis dahin gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon hatten bereits 90.000 Menschen die zweite Spritze erhalten.

Impfstoff wird für mehrere Gruppen freigegeben

Stück für Stück wurde die Corona-Impfung für weitere Gruppen freigegeben. Ende Februar für Priorität 2 - kurze Zeit später auch für 18 bis 64-Jährige, die zum Beispiel Kontaktpersonen für Risikogruppen waren. Der Impfstoff von AstraZeneca war jedoch nicht sehr gefragt, 239.000 Dosen wurden verimpft, aber bereits mehr als 1,4 Millionen Dosen geliefert. Dem Produkt wurde in manchen Studien eine Wirksamkeit von 65 bis 70 Prozent zugeschrieben, andere Impfstoffe kamen auf bis zu 95 Prozent. Die Wirkung bei Menschen über 65 war aufgrund der dünnen Studienlage nicht sicher.

15. März 2021: Impfstopp von AstraZeneca

Nach einem Impfstopp Mitte März wurde das Impfen mit dem Mittel von AstraZeneca für unter 60-Jährige gestoppt. Damit reagierten Bund und Länder auf eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO). Sie empfahl den AstraZeneca-Impfstoff nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Bei Jüngeren sei das Risiko für gefährliche Hirnvenenthrombosen - auch Sinusthrombosen genannt - zu gefährlich, vor allem bei jungen Frauen, lautete die Begründung. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüfte daraufhin nochmals die Sicherheit des AstraZeneca-Vakzins, war aber letzten Endes am 18. März 2021 davon überzeugt, dass die Vorteile der Impfung die Risiken überwogen. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl am 17. März bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca.

Impffortschritt im Land

Anfang März starteten die ersten Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten. In rund 40 Praxen und bei Hausbesuchen seien die Hausärzte in einem Pilotprojekt auch an den Impfungen beteiligt gewesen, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg bestätigte. Bei dem auf sechs Wochen angelegten Pilotprojekt sollten Fragen zur Logistik und dem Ablauf der Impfungen in den Praxen geklärt werden. Geimpft wurden dort zunächst nur Menschen über 80 Jahre.

Im April verzeichnete Baden-Württemberg einen neuen Impfrekord: Am 7. April wurden 79.454 Impfdosen verabreicht - ein neuer Höchstwert, wie Landesgesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilten. Knapp die Hälfte der Impfungen entfielen dabei auf Hausärztinnen und Hausärzte, die erstmals flächendeckend Impftermine vergeben konnten.

Ab dem 3. Mai durften sich auch Menschen mit Vorerkrankungen, die zur dritten Prioritätsgruppe gehörten, impfen lassen. Kurze Zeit später zählten auch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur dazu, wie beispielsweise Feuerwehrleute und Mitarbeitende im Rettungswesen.

Impfgipfel im Mai diskutiert über Kinderimpfungen

Beim Impfgipfel am 27. Mai wurde unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche diskutiert. Baden-Württemberg wollte noch vor den Sommerferien damit beginnen. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hatte vor Beginn der Beratungen von Bund und Ländern Impf-Perspektiven für Studierende gefordert. "Beim Impfgipfel mit Kanzlerin Merkel muss nicht nur über die Schüler, sondern auch über die Studierenden geredet werde", sagte Bauer der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Die Studierenden haben bewiesen, dass sie Solidarität können. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, die wachsenden Spielräume zu nutzen. Die jungen Leute müssen Perspektiven haben", so die Ministerin. In Baden-Württemberg hatten zu diesem Zeitpunkt rund 40 Prozent der Menschen eine Erstimpfung erhalten.

Impfstoff für alle freigegeben

Am Montag, 7. Juni, wurden die Corona-Impfungen für alle Personengruppen freigegeben. Das Land folgte mit der Aufhebung der Impfreihenfolge der Linie des Bundes. Allerdings war weiterhin Geduld gefragt. Weil Impfstoff immer noch knapp war, gab es zu dieser Zeit so gut wie keine Termine in den Impfzentren. Die Terminvergabe für Erstimpfungen wurde zeitweilig ausgesetzt, auch um Zweitimpfungen so lange wie möglich gewährleisten zu können. Nach Angaben des Sozialministeriums in Stuttgart waren die Impfzentren des Landes zu diesem Zeitpunkt nur zu rund 60 Prozent ausgelastet.

Ab diesem Montag begannen auch die Betriebsärzte mit den Impfungen. Zeitgleich mit dem Wegfall der Impfpriorisierung wurden damit auch die Firmen fester Teil der Impfkampagne im Land. Alle teilnehmenden Betriebsärzte sollten mindestens 102 Impfdosen von BioNTech/Pfizer erhalten.

Bis einschließlich 1. Juni hatten über 4,7 Millionen Menschen in Baden-Württemberg mindestens die erste Impfung erhalten, und damit 42,4 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg. Von den über 60-Jährigen waren 76,8 Prozent erst- und 38,4 Prozent zweitgeimpft. Die Priorisierung habe sichergestellt, dass diese gefährdete Gruppe zuerst zum Zuge gekommen sei, so das Sozialministerium.

Im Juli war die Menge an Impfstoff zum ersten Mal größer als die Nachfrage. Mehr als 56 Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg hatten bereits mindestens eine erste Impfung erhalten. Jetzt ging es darum, auch die restliche Bevölkerung von einer Impfung zu überzeugen, auch um sich gegen die ausbreitende Delta-Variante zur Wehr setzen zu können. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit. Aber: Impfzentren, Betriebsärzte und teilweise auch Hausärzte berichteten von freibleibenden Terminen. In mehreren Impfzentren war nun auch Impfen ohne Termin möglich.

Erstimpfungen für Jugendliche und Booster-Impfungen für Ältere

Im August beschloss die Gesundheitsministerkonferenz, dass nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in Impfzentren oder auf andere Weise anbieten sollten. Dabei sei entsprechende ärztliche Aufklärung erforderlich. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche auch durch Kinder- und Hausärzte sowie im Rahmen von Impfungen für Angehörige von Beschäftigten in Firmen geimpft werden können. Für Jugendliche und junge Erwachsene in Universitäten und Berufsschulen waren ebenfalls Impfangebote geplant. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, kurz danach folgte auch die Freigabe für Moderna. Für Deutschland empfahlt die STIKO die Impfung trotz heftigen politischen Drucks bisher jedoch nur vor allem Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben.

Ab dem 1. September konnten besonders gefährdete Menschen sich ein drittes Mal gegen Corona impfen lassen. Zum Einsatz kamen bei der Booster-Impfung nur mRNA-Impfstoffe. Das Angebot galt in erster Linie für sehr alte und besonders gefährdete Menschen über 80. Außerdem konnten Menschen mit geschwächtem Immunisystem. Des Weiteren konnten Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte von Alten- oder Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe ihren Impfschutz auffrischen lassen - wenn sie seit mehr als einem halben Jahr vollständig geimpft waren. Im Prinzip waren das alle, die Anfang des Jahres zur Priorisierungsgruppe eins gehört hatten. Doch auch jüngere Menschen, die schon mehr als sechs Monate doppelt mit AstraZeneca oder einfach mit Johnson und Johnson geimpft waren, konnten sich eine Auffrischungsspritze mit BioNTech oder Moderna holen.

Am 30. September schlossen die Impfzentren in Baden-Württemberg. Danach sollten Hausärzte das Impfen übernehmen. Ganz alleine stemmen mussten die Hausarztpraxen und Betriebsärzte die Impfkampagne aber vorerst nicht: Bis Ende des Jahres kamen weiterhin 30 mobile Impfteams in ganz Baden-Württemberg zum Einsatz, so das Landesgesundheitsministerium. In den Corona-Impfzentren in Baden-Württemberg waren seit Januar mehr als 8,2 Millionen Erst- und Zweitimpfungen verabreicht worden - teilte das Landesgesundheitsministerium am 28. September mit.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfahl jetzt auch allen Menschen über 70 Jahren eine Corona-Auffrischimpfung. Das baden-württembergische Sozialministerium begrüßte diese Entscheidung. Die Empfehlung für eine Auffrischimpfung galt darüber hinaus auch für Pflegepersonal in ambulanten und stationären Einrichtungen für ältere Menschen und andere Covid-Risikogruppen sowie für medizinisches Personal mit direktem Kontakt zu Patienten.

Mit Booster-Impfungen gegen die vierte Welle

Ende Oktober stiegen die Corona-Infektionszahlen an. In den Kliniken gab es wieder mehr Corona-Patienten. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) appellierte an die Menschen, sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium war angesichts steigender Infektionszahlen und der starken Auslastung der Intensivstationen alarmiert. Um sogenannten Impfdurchbrüchen - eine Corona-Erkrankung trotz Impfung - entgegenzuwirken, rief Lucha alle geimpften Bürgerinnen und Bürger zur Auffrischung auf. Damit wich Lucha von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ab. Diese hatte Anfang Oktober Auffrischungsimpfungen lediglich für Menschen ab 70 Jahren und vulnerable Gruppen sowie bestimmten Berufsgruppen wie medizinischem Personal empfohlen.

Anfang November änderte die STIKO ihre Impfempfehlung für unter 30-Jährige. Sie empfiehlt seither für die Jüngeren nur noch den Impfstoff von BioNTech. Auch Schwangere sollten sicherheitshalber kein Moderna mehr bekommen. Grund waren sehr seltene Nebenwirkungen bei Moderna. Es ging um Entzündungen von Herzmuskel und Herzbeutel, die vor allem bei jungen Männern etwas häufiger vorkamen, nachdem sie mit Moderna geimpft worden waren.

Ob für die Erstimpfung oder das Boostern - der Andrang auf mobile Corona-Impfangebote war groß. Viele standen stundenlang an - manche wurden trotzdem abgewiesen. Das sorgte für Ärger. Am 11. November hatte die baden-württembergische Landesregierung deshalb eine "Impfoffensive" angekündigt. So sollten die mobilen Impfteams künftig von derzeit 80 auf 155 aufgestockt werden. Zudem war in jedem Stadt- und Landkreis geplant, wieder feste regionale Impfstützpunkte einzurichten, hieß es in einer Mitteilung.

Der erste Corona-Impfstoff für Kinder kam in der Woche vom 13. Dezember in Baden-Württemberg an. Laut einer RKI-Umfrage wollten etwa 40 Prozent aller Eltern ihre Kinder impfen lassen. Für Kinder dieser Altersklasse wurde ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen BioNTech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Ständiger Impfkommission (STIKO) zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Impfen, impfen, impfen

Mittlerweile wurden Booster-Impfungen auch für Menschen unter 18 Jahren vom Sozialministerium empfohlen. Bereits im August hatte die STIKO eine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Jugendliche ausgesprochen. Fast die Hälfte von ihnen war doppelt geimpft, einige sogar schon geboostert. Von den Zwölf- bis Siebzehnjährigen in Baden-Württemberg waren bis zum 21. Dezember 46,6 Prozent zweifach geimpft. 4,5 Prozent haben eine Auffrischimpfung erhalten, obwohl hierfür noch keine Empfehlung der STIKO vorliegt.

Gleichzeitig hat die STIKO ihre Empfehlung zur Covid-19-Auffrischimpfung aktualisiert: Statt nach sechs Monaten empfiehlt sie den Booster jetzt drei Monate nach der Grundimmunisierung. Außerdem arbeiten Hersteller an einem Impfstoff, der besser vor Omikron schützen soll.

Bis zum 26. Dezember wurden in Baden-Württemberg fast 8 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft, davon sind 7,6 Millionen vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 69,20 Prozent. Rund 4 Millionen Menschen haben in Baden-Württemberg bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.