Wo in Baden-Württemberg ist schon wieviel geimpft worden? Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land? Alle diese Fragen beantwortet die neue Seite des Gesundheitsministeriums.

4,5 Millionen Menschen in Baden-Württemberg sind bisher einmal gegen das Coronavirus geimpft, weitere fast zwei Millionen haben auch schon die zweite Impfdosis bekommen. Das sind die Zahlen für das ganze Land.

Starker Unterschied bei Impfquoten der einzelnen Kreise

Wenn man allerdings die einzelnen Stadt- und Landkreise anschaut, sieht das Bild ganz anders aus. So wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz von Baden-Baden massiv unterscheidet von der im Kreis Konstanz, unterscheiden sich auch die Impfquoten in den einzelnen Kreisen. So gibt es laut Ministerium Kreise, in denen bereits die Hälfte der Menschen ihre Erstimpfung erhalten haben, und andere, wo das auf nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung zutrifft.

So führt der Landkreis Emmendingen die Liste an mit einem Anteil Erstgeimpfter von 51,2 Prozent, Schlusslicht ist Pforzheim mit 31,5 Prozent. Dort ist auch der Anteil vollständig Geimpfter mit 11,7 Prozent am niedrigsten, den höchsten hat der Kreis Freiburg mit 23,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg liegt deren Anteil bei 17,3 Prozent (Stand 1. Juni).

Die Liste der Impfquoten wird einmal pro Woche aktualisiert

Gewisse "Unschärfen" in der Erfassung unvermeidlich

Der zuständige Amtschef im Gesundheitsministerium, Uwe Lahl, erklärt, bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten habe man nur die Postleitzahl der Praxis zur Verfügung, um den Aufwand möglichst gering zu halten. Impfzentren und mobile Impfteams erfassen dagegen die Postleitzahl des Geimpften. Und viele fahren auch zum Impfen vom Land in die Stadt, wo es mehr Ärzte gibt. "Das allein erklärt jedoch nicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Kreisen," so Lahl.

Auch die Bevölkerungszahl, die zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen, die Frage, ob ein Zentrales Impfzentrum im Stadt- oder Landkreis liegt oder die Entfernung zum nächsten Impfzentrum böten keine ausreichenden Erklärungen. "Die Impfzentren arbeiten überall gut und effektiv, aber sie werden in den Kreisen mit niedrigen Impfquoten offenbar verstärkt von Menschen aus den Nachbarkreisen genutzt," erklärt der Amtschef.

Imago IMAGO / Sven Simon

Deutlich wird in der Liste allerdings, dass dort, wo die Verhältnisse wirtschaftlich oder gesellschaftlich schwieriger sind, auch weniger geimpft worden ist. Deshalb verweist das Gesundheitsministerium noch einmal darauf, dass seit einigen Wochen mobile Impfteams versuchen, vor Ort Abhilfe zu schaffen, um die Impfquote zu erhöhen.

Baden-Württemberg hatte bereits Anfang Mai zum ersten Mal die Impfquoten auf Kreisebene veröffentlicht. Da waren aber nur die Daten der Impfzentren enthalten. Und auch wenn gewisse Unschärfen bei der Erfassung bleiben, hofft das Ministerium trotzdem, mit Hilfe der Daten die Impfstoff-Lieferungen "nachjustieren" zu können.