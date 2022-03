Booster-Impfquote in manchen Pflegeheimen extrem gering

Die SPD wollte es genau wissen: Wie sieht es mit den Booster-Impfungen bei Pflegeheimbewohnern im Land aus? Das Ergebnis bezeichnete der SPD-Landeschef als "fahrlässig".

Auch nach mehreren tödlichen Corona-Ausbrüchen ist die Booster-Quote in einigen Pflegeheimen in Baden-Württemberg nach wie vor sehr niedrig. Das geht aus einer Antwort des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In einigen Heimen zahlreiche Bewohner ohne Corona-Booster-Impfung

Demnach gebe es etwa in Ravensburg ein Heim, in dem nur elf Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben. Im Kreis Karlsruhe liegt das schlechteste Heim bei 7,7 Prozent, im Ortenaukreis und im Kreis Esslingen gibt es dem Ministerium zufolge sogar Heime, in denen kein einziger Bewohner eine Auffrischungsimpfung erhalten hat. In Stuttgart führt die Negativliste ein Heim an, in dem nur 12,5 Prozent der Bewohner einen Booster bekommen haben.

Die Sozialdemokraten hatten sich bei Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nach dem Status der Impfungen in den Heimen erkundigt - und Mitte Februar Antwort für 33 Stadt- und Landkreise erhalten.

"Dass immer noch durchschnittlich jeder vierte in Pflegeheimen Wohnende nicht geboostert ist, ist kein Erfolg, sondern fahrlässig", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl forderte Lucha auf, in den Pflegeheimen mehr für die Impfung zu werben.

Baden-Württemberg beim Boostern unter dem Bundesschnitt

Die landesweite Boosterquote lag laut Antwort des Ministeriums zuletzt (Stand 25.1.) im Durchschnitt für Bewohner bei 77,5 Prozent und für Beschäftigte bei 51,4 Prozent. Bezogen auf alle Bevölkerungsgruppen in Baden-Württemberg haben laut aktuellen Daten des Landesgesundheitsamts (Stand: 2.3. 16 Uhr) 55,9 Prozent (etwa 6,2 Millionen Menschen) eine Auffrischungsimpfung bekommen. Innerhalb eines Tages habe etwa die absolute Zahl um 5.606 Personen zugenommen.

Mit diesem Wert liegt Baden-Württemberg laut Robert Koch-Institut unter dem Bundesschnitt bei den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus (57,1 Prozent, Stand: 2.3. 9 Uhr). Demnach sind fast zwei Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger, die bereits eine Grundimmunisierung erhalten haben, noch nicht geboostert.