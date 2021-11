Was für eine Impfpflicht für Pflegepersonal spricht - und was dagegen

Sollte es für Pflegekräfte eine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben? In der Pflegebranche in Baden-Württemberg ist man unterschiedlicher Meinung.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und vermehrter Impfdurchbrüche in Baden-Württemberg nimmt die Debatte um eine Impfpflicht für Personal in Alten- und Pflegeheimen an Fahrt auf. Während die einen die verpflichtende Covid-19-Impfung vehement einfordern, lehnt der Berufsverband für Pflegeberufe eine Impfpflicht ab.

"Wir als Berufsverband vertreten die Meinung: Nein. Keine Impfpflicht für die Pflegefachpersonen. Wir appellieren eher in direkten Gesprächen an die Kollegen, die sich nicht impfen lassen."

Eine Pflicht zur Impfung sei der falsche Weg, sagt die Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe Südwest, Andrea Kiefer. Der Verband setzt auf Aufklärung, auch in der Muttersprache der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern.

In Diskussion um Impfpflicht wird "zu kurz gedacht"

Vor allem aber sei die Diskussion in der Öffentlichkeit zu kurz gedacht. Man fokussiere sich zu sehr auf die Pflegefachpersonen. "Man muss auch den Betrieb anschauen: Wer betreut denn die Bewohner da? Das sind nicht nur die Pflegefachpersonen. Das sind Alltagsbetreuer, Ehrenamtliche, Besuchsdienste. Dann muss ich sagen: Alle müssen geimpft sein", so Kiefer.

"60 bis 80 Prozent Impfquote ist zu wenig"

Die Evangelische Heimstiftung Baden-Württemberg steht einer Impfpflicht für Pflegepersonal hingegen offen gegenüber. In ihren rund 90 Pflegeeinrichtungen schwankt die Impfquote zwischen 60 und 80 Prozent. "Das ist zu wenig", meint Geschäftsführer Bernhard Schneider. "Unsere Erkenntnis ist, dass diejenigen, die sich in den letzten Monaten nicht haben impfen lassen, sich auch in den nächsten Monaten nicht werden überzeugen lassen."

"Die Impfpflicht ist die richtige Maßnahme. Wir wissen, dass Impfen das Ansteckungsrisiko deutlich senkt. Und dass das Risiko, schwer zu erkranken, deutlich sinkt. Deshalb ist Impfen nach wie vor die richtige Strategie."

Es gelte jetzt, die verbleibenden Prozent voll zu machen, so Schneider. Jeder, der in der Pflege arbeitet, habe Verantwortung für die anderen Menschen. "Deshalb ist klar: Wer in der Pflege arbeitet, wer in der Betreuung arbeitet, auch in Behindertenhilfeeinrichtungen arbeitet, muss sich zum Schutz der besonders vulnerablen Gruppen impfen lassen", so Schneider.

Corona-Tests weiter wichtig für Sicherheit in Heimen

Die Imfpung alleine reiche für den Schutz der gefährdeten Menschen aber nicht. Zusätzlich müsse getestet werden. Dieser Meinung ist auch der Berufsverband für Pflegeberufe. Auch Geimpfte könnten sich mit Corona infizieren und andere Personen anstecken. Eine Testpflicht sei deswegen machbar und sinnvoll, so Kiefer.