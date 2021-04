Ab Montag können sich weitere Personengruppen impfen lassen. Während die Landesregierung weiter an einer strengen Einhaltung der Impfpriorisierung festhält, gibt es inzwischen einige Schlupflöcher. Damit steigt auch der Neid.

Die Lage im Land ist nach wie vor angespannt: Immer noch gibt es nicht ausreichend Impfstoff um alle Willigen zu impfen. Gefühlt braucht es ewig, bis sich die Prioritätengruppen nach und nach öffnen. Die baden-württembergische Landesregierung hält trotzdem an der Impfreihenfolge fest. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), sagte am Mittwoch im SWR: "Es gibt offensichtlich noch Menschen, die nicht zeitnah einen Termin erhalten und genau deshalb wollen wir die Priorisierung ganz gezielt abarbeiten." Man wolle nichts ins Schaufenster stellen, was man nicht halten könne. Laut Lucha werden inzwischen 50.000 Personen pro Tag geimpft. Die Impfzentren könnten noch mehr Personen impfen, wenn es mehr Impfstoff gäbe.

Gemischte Gefühle bei der Impfreihenfolge

Das Gefühl der Stunde ist nicht eines, es ist ein Cocktail: Neid noch nicht dran zu sein mit dem Impfen, sich für andere zu freuen, dass sie schon dran sind, Angst angesteckt zu werden, Angst vor der Impfung, um nur einige zu nennen. Und da hinein mischt sich das Gefühl, dass die Politik zwar an der Reihenfolge festhält, in der Realität jedoch viele in der Reihenfolge unten durchrutschen.

Ähnlich empfindet das Sandra Barisch. Sie hat als Apothekerin, Lehrerin an einer Berufsschule und Mutter an mehreren Orten das Ohr am Puls der Gesellschaft. "Ich habe die Impfriorisierung für den Anfang als sehr, sehr sinnvoll erachtet, erstmal die Menschen zu schützen, die es am nötigsten brauchen, sprich die älteren Patienten", sagt sie.

"Als dann später die Ärzte, Apotheker die Corona-Antigen-Tests durchführen und auch die Lehrer dran kamen, war ich auch noch voll dabei und fand das richtig gut." Mittlerweile, so sagt sie, bremse die Impfpriorisierung aber eher aus. Baden-Württemberg solle davon ablassen, wie andere Bundesländer auch, Sachsen etwa. Barisch erzählt, sie bekomme in ihrem Umfeld inzwischen mit, dass die Leute "ein bisschen unwirsch" würden und die Impfreihenfolge nicht mehr nachvollziehen könnten.

Sandra Barisch Michael Goczol

Da sind die Schülerinnen und Schüler in ihrer Laborklasse, die sie fragten, warum sie als Lehrerin geimpft sei, aber sie selbst nicht. Laborunterricht ist nur vor Ort möglich und man stehe dabei eng beeinander, benutze gemeinsam die Geräte. In der Apotheke seien die Menschen häufig sauer, weil sich Angehörige von priorisierten Impfgruppen impfen lassen könnten. Immer mehr Leute suchten nach Schlupflöchern um sich doch noch impfen zu lassen - "das kommt tatsächlich recht häufig vor", sagt die Apothekerin.

Corona-Impfung: "Jeder greift nach einem Strohhalm"

Sandra Barisch erzählt von einer Bekannten, deren älterer Vater zwei Personen angeben darf, die sich um ihn kümmern und sich deshalb impfen lassen dürfen. Ihr Bruder, der sich praktisch nie um den Vater kümmere, habe als erstes die Bescheinigung gewollt, und sie, die sich immer um ihn kümmert, habe hinten anstehen müssen. "Das ist schon gerade eine ungute Stimmung. Das ist, was uns insgesamt behindert," sagt Barisch.

Jeder greife nach einem Strohhalm, auch von ihren Schülerinnen und Schülern höre sie "abstruseste Begründungen": Da kenne jemand eine Person, die schwanger ist und deswegen auch zwei Leute benennen dürfe, die geimpft werden. Seien etwa die Leute, die einen tatsächlich nah begleiten schon geimpft, benenne man einfach zwei weitere Personen. Aus diesen Gründen findet Barisch die Priorisierung nicht zielführend. Auch würden einige durchs Raster fallen: So etwa Eltern, die ehrenamtlich an der Grundschule ihrer Tochter Corona-Antigen-Tests bei den Schulkindern machen und sich dadurch in Gefahr bringen. Die sind laut Reihenfolge noch nicht dran.

Medizinethiker: "Neiddebatte fehl am Platz"

Hand in Hand mit der Diskussion um die Impfreihenfolge geht die Debatte um Lockerungen für Geimpfte/Genesene. Der Medizinethiker Steffen Augsberg ist Mitglied im Ethikrat und glaubt, dass die Bevölkerung unterschätzt wird, wenn Lockerungen für Geimpfte/Genesene in Aussicht gestellt werden. Eine Neiddebatte hält Augsberg für fehl am Platz. Das sollten die Leute auch verstehen und es denen gönnen, die wieder mehr Freiheiten hätten. Er sagte im SWR: "Wenn es so ist, dass der zentrale sachliche Grund für eine Freiheitsbegrenzung entfällt, dann kann ich nicht nur, dann muss ich diese entsprechende Begrenzung aufheben."

In der Apotheke in der Sandra Barisch arbeitet, gibt es großen Aufklärungsbedarf bei den Menschen in Sachen Corona. Mit den einen weiß sie, bringt es nichts zu diskutieren, bei anderen sagt sie: "Jetzt ziehen Sie mal Ihre Maske gescheit auf und dann reden wir darüber. Diese Meinung können wir doch so nicht stehen lassen." Bei diesen etwa zehn Prozent lohne sich eine Diskussion. "Wenn die aus der Apotheke gehen und sagen, 'so habe ich das noch gar nicht gesehen, Sie haben recht, ich denk nochmal drüber nach', dann ist mein Tag gerettet."