Sollen Kinder gegen Corona geimpft werden? Über diese Frage wird auch in Baden-Württemberg seit Wochen debattiert. Jetzt ändert die Impfkommission ihre bisherige Einschätzung.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Corona-Impfungen auch für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren. Das teilte das unabhängige medizinische Beratergremium am Montag in Berlin mit. Bisher hatte die Stiko eine Impfung nur für zwölf bis 17-Jährige mit Vorerkrankungen empfohlen. Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor. So sind Änderungen noch möglich.

Stiko: Vorteile der Corona-Impfung für Kinder überwiegen

Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen", teilte das Gremium mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf. Eine Impfung soll laut Stiko für Kinder und Jugendliche aber nicht zur Voraussetzung von sozialer Teilhabe in der Gesellschaft werden. Die Empfehlung ziele in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 ab, so das Gremium weiter.

Mittlerweile könnten mögliche Risiken der Impfung in der Altersgruppe zuverlässiger beurteilt werden, erklärte das Gremium. Es verwies etwa auf nahezu zehn Millionen geimpfte Kinder und Jugendliche im amerikanischen Impfprogramm. Die bisherige Zurückhaltung hatte Stiko-Chef Thomas Mertens aus Ulm zuletzt mit unzureichenden Daten zur Sicherheit der Impfung bei Heranwachsenden begründet. Im Fokus standen vor allem mögliche Folgen von Herzmuskelentzündungen bei Geimpften. Am Montag sprach die Stiko von meist unkomplizierten Verläufen.

Zuletzt hatten mehrere Ministerpräsidenten und Minister in Deutschland von der Stiko verlangt, die Empfehlung auf alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren auszuweiten. Darunter war auch Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Er hatte sich Anfang August gegenüber der "Badischen Zeitung" für eine Impfung für Jugendliche ausgesprochen. Mertens betonte, das Gremium wolle sich von der Politik nicht unter Druck setzen lassen.

Zwei Impfstoffe für Kinder und Jugendliche zugelassen

Auch ohne generelle Empfehlung waren bereits bisher auch bei Gesunden in der Altersgruppe Impfungen möglich, sofern die betreffenden Personen zuvor von einem Arzt aufgeklärt werden. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montag sind 24,3 Prozent der zwölf bis 17-Jährigen in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft und 15,1 Prozent vollständig.

Anfang August hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bereits breitere Angebote für Kinder ab zwölf Jahren vereinbart. Sie sollen dem Corona-Schutz für den Schulstart nach den Sommerferien dienen. Mit den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna sind in der EU zwei mRNA-Impfstoffe für diese Altersgruppe zugelassen. Für Kinder unter zwölf Jahren ist bislang kein Impfstoff verfügbar.