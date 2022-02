Verwirrung um den digitalen Impfnachweis: Gelber Impfpass gilt nicht mehr bei 2G

Als Reaktion auf Fälschungen von Impfpässen setzt die Landesregierung nun auf digital auslesbare Impfnachweise. Menschen ohne Smartphone hilft der digitale Nachweis in Papierform.

Seit dem 1. Dezember reichen die gelben Impfpässe nicht mehr aus, um den Corona-Impfstatus der Besitzerin oder des Besitzers nachzuweisen. Zugang zu Bereichen, in denen 2G oder 2G Plus gilt, erhält man nur noch mit einem auslesbaren QR-Code.

Menschen ohne Smartphone können die Impfzertifikate in Papierform miführen, die man entweder direkt nach der Impfung oder in der Apotheke erhält und die ebenfalls einen gültigen QR-Code beinhalten. Zusätzlich dazu ist es möglich, den QR-Code auf einer Impfkarte mitzuführen. Allerdings: Diese ist kostenpflichtig. Viele Bürgerinnen und Bürger sind durch die neue Regelung der Landesregierung verunsichert.

Landesweit großer Andrang in Apotheken

In vielen baden-württembergischen Apotheken standen die Menschen am Mittwoch Schlange, um ein digitales Impfzertifikat mit QR-Code zu bekommen. Nach Angaben des Landesapothekerverbands mussten die Kunden teilweise sogar auf den nächsten Tag vertröstet werden. Auch in der Apotheke von Rainer Hörnlein in Wannweil (Kreis Reutlingen) beispielsweise war der Andrang groß. Die Kunden, meist Seniorinnen und Senioren, kamen, um sich gegen Vorlage des traditionellen Impfpasses einen digitalen Impfnachweis abzuholen. "Die Nachfrage war auch vor der neuen Regelung der Landesregierung schon groß", so der Apotheker. "Seit aber der gelbe Impfpass gar nicht mehr gelten soll, ist die Nachfrage noch größer", fährt er fort.

Gilt nicht mehr zum Nachweis des Corona-Impfstatus: der gelbe Impfpass. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sophia Kembowski

Viel Verwirrung um Impfnachweise ohne Smartphone

Die Regelung der Landesregierung, nach der die gelben Impfpässe nicht mehr gelten, hat viele ältere Menschen verwirrt, berichtet Hörnlein gegenüber dem SWR: "Es ist eigentlich nicht schwierig, es wird nur außerordentlich schlecht kommuniziert. Die Menschen entnehmen aus den Nachrichten, dass der digitale Impfnachweis nur durch das Smartphone erbracht werden kann."

Dass es das digitale Impfzertifikat auch in Papierform gibt, sei vielen nicht bewusst. Der enthaltene ausgedruckte QR-Code gilt ebenfalls als vollwertiger Impfnachweis. Frieda Martini, eine der Kundinnen der Apotheke, bestätigt diesen Eindruck des Apothekers: "Für alte Leute ist das alles ein wenig kompliziert. Mein Mann ist 83, für ihn ist das alles ein wenig viel."

Kompakt aber kostenpflichtig: Die Impfkarte

Wer den Impfnachweis weder digital auf dem Smartphone vorweisen will, noch den QR-Code auf Papier, hat auch noch eine dritte Möglichkeit: die Impfkarte im Scheckkarten-Format. Mit ihr soll eine stabile und kompakte Möglichkeit geboten werden, den Impfnachweis mitzuführen. "Wir erfassen dafür den QR-Code des Papier-Nachweises und bestellen dann eine Karte bei einem Hersteller, der diese dann direkt den Kunden zuschickt", so Hörnlein. Dies ist allerdings kostenpflichtig.

Die Impfkarte ist in den meisten Apotheken zu erhalten und kostet zwischen 9,90 Euro und 20 Euro. Hörnlein betont, dass es sich bei der Impfkarte um ein kommerzielles Produkt handelt, das von mehreren Anbietern erstellt werde. "Viele Apotheken stellen die Impfkarte nicht aus, weil es relativ aufwendig ist und es sich wirtschaftlich nicht lohnt", fährt er fort.

Mit einer Impfkarte wie dieser soll Menschen ohne Smartphone eine kompakte Möglichkeit zum Nachweis des Impfstatus geboten werden. SWR

Mehrwert der Impfkarte ist umstritten

Einige Apotheken in Baden-Württemberg verwehren aber auch aus anderen Gründen den Verkauf der Impfkarte. "Wir halten nichts davon, weil das keinen zusätzlichen Mehrwert bringt. Eigentlich ist das nur ein zusätzlicher Weg der Datenübermittlung", sagte eine Apothekerin aus Stuttgart dem SWR. Man könne genauso gut sein digitales Impfzertifikat in Papierform benutzen und dieses ins Portemonnaie legen. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an das Unternehmen, das die Impfkarte erstellt, könne man sich sparen.

In diesen Formen ist der Impfnachweis aktuell noch möglich Impfzertifikat in Papierform: Man erhält dieses Formular entweder direkt nach der Impfung oder gegen Vorlage des gelben Impfpasses in der Apotheke. Es ist die Grundlage für alle weiteren Impfnachweis-Möglichkeiten. Auf dem Formular befindet sich ein QR-Code, welcher in der Corona-Warn-App oder in der CovPass-App gespeichert werden kann. Auch kann mit diesem QR-Code die Impfkarte beantragt werden. Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist allerdings nicht bewusst, dass auch das Formular allein einen digital auslesbaren Impfnachweis darstellt. Einziger Nachteil ist das Format: Als DIN-A4-Seite ist das Formular sehr unhandlich. Impfzertifikat in der Corona-Warn- oder CovPass-App: Mit diesen beiden Apps lässt sich der QR-Code auf dem Impfzertifikat in Papierform speichern. Dadurch besteht weniger Risiko den Impfnachweis zu verlieren oder zu beschädigen. Nachteile sind die Limitation durch die Akkulaufzeit sowie die Tatsache, dass nicht jede Bürgerin und jeder Bürger ein Smartphone besitzt. Impfzertifikat in Form der Impfkarte: Abhilfe soll deshalb die neue Impfkarte schaffen, welche bei den Apotheken gegen Vorlage des Impfzertifikats in Papierform beantragt werden kann. Dadurch sollen auch Menschen ohne Smartphone die Möglichkeit haben, ihren Impfnachweis kompakt mitzuführen. Allerdings: Die Impfkarte ist nicht kostenlos. 9,90 Euro kostet der Nachweis im Scheckkarten-Format in den meisten Apotheken. Die volle Gebühr wird allerdings nur bei der ersten Bestellung fällig. Nach Angaben des Anbieters der Impfkarte schlagen Folge-Impfkarten nur noch mit 7,40 Euro zu Buche. Sollte perspektivisch eine neue Impfung erforderlich sein, um den Impfschutz nachweisen zu können, kämen Nutzer somit etwas günstiger davon. Das gilt auch für Menschen, die sich den sogenannten Booster bestätigen lassen, auch wenn der rechtlich maßgebliche volle Impfschutz bereits nach der zweiten Impfung gewährleistet ist.

Veranstalter müssen QR-Codes überprüfen

Die Landesregierung stellt in der aktuellen Corona-Verordnung auch klar, dass Betreiber, Anbieter und Veranstalter verpflichtet sind, die Impfnachweise der Gäste elektronisch auf ihre Echtheit zu überprüfen - beispielsweise mit der CoVPassCheck-App. Diese zusätzliche App kann für die Kontrolle durch die Betreiber auf ein Smartphone installiert und dann der QR-Code der Gäste gescannt werden. Ist der Nachweis echt und gültig, zeigt dies die CoVPassCheck-App an.

Außer der Gültigkeit, dem Namen und dem Geburtsdatum werden bei der Kontrolle keine weiteren Daten der Gäste angezeigt. Die Betreiber sind aber verpflichtet, diese mit einem Ausweisdokument des Gastes abzugleichen.

Die QR-Codes auf den digitalen Impfnachwiesen müssen zur Überprüfung gescannt werden. dpa Bildfunk SWR picture alliance/dpa | Christoph Dernbach (Verpixelung SWR)

Ausnahmen des digitalen Prüfverfahrens

Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes sind nicht alle von der neuen Form der digitalen Prüfung betroffen. Der Nachweis in digitaler Form "gilt nicht für Personen, die keine Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind" heißt es in der Verordnung. Außerdem sind auch Menschen ohne Wohnsitz in der EU oder mit einer Corona-Impfung, die außerhalb der EU stattgefunden hat, ausgeschlossen. Der digitale Nachweis ist daher für alle verpflichtend, die die Möglichkeit haben, "elektronische Anwendungen zur Überprüfung einzusetzen" und Bürgerin oder Bürger der EU sind.

Sozialministerium ist von QR-Codes überzeugt

Die Abkehr von den traditionellen Impfpässen als gültigen Nachweis der Corona-Schutzimpfung begründet die Landesregierung von Baden-Württemberg mit den vermehrt auftretenden Fälschungen der gelben Impfpässe.

"Das Fälschen von Impfpässen kann in Baden-Württemberg grundsätzlich eine Straftat darstellen", so ein Sprecher des Innenministeriums gegenüber dem SWR. Die Anzahl der Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen belaufen sich bisher im "mittleren dreistelligen Bereich". Deutlich sicherer sind die QR-Codes. "Dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg liegen bislang keine Erkenntnisse darüber vor, dass es zu Fälschungen von QR-Codes kam", heißt es aus dem Ministerium.

Mit gefälschten gelben Impfpässen kam auch Apotheker Hörnlein immer wieder in Kontakt: "Wir haben sehr viele Fälschungsversuche erlebt in der Vergangenheit", berichtete Hörnlein dem SWR.

"Es war bisher auch leicht, einen solchen gefälschten Impfausweis zu bekommen, die konnte man bestellen über bestimmte WhatsApp- und Telegram-Gruppen, im Internet, aber auch im Darknet", so der Apotheker. Wie sich die Abschaffung des gelben Impfpasses als gültiger Nachweis einer Corona-Impfung auf diese kriminellen Entwicklungen auswirkt, bleibt abzuwarten.