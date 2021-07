Auf einem Impfgipfel will das Sozialministerium Wege finden, die lahmende Impfbereitschaft in Baden-Württemberg wieder anzukurbeln. Auch eine landesweite Aktionswoche ist geplant.

Es gebe zur Zeit zwar genug Impfstoff, aber zu viele Unentschlossene, schreibt Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) in der Einladung zu dem digitalen Krisentreffen. Am Freitag will er deswegen unter anderem mit Vertretern von Städten, Kreisen und Gemeinden, Ärzte-, Industrie- und Handwerksverbänden über Strategien diskutieren, wie diese Menschen erreicht werden können.

Gut 40 Prozent vollständig Geimpfte im Land

In Baden-Württemberg gelten nach Angaben des Sozialministeriums 43,3 Prozent der Bevölkerung als vollständig geimpft (Stand Mittwoch). Mehr als 55 Prozent haben eine Impfung erhalten. Zuletzt hatte es aber immer wieder Berichte über eine stockende Impfbereitschaft und ungenutzte Impftermine gegeben.

So sind die Impfquoten in Baden-Württemberg

Bei den Impfquoten im Land steht Baden-Baden am besten da, Pforzheim ist das Schlusslicht. Das geht aus einer Auflistung des Landesgesundheitsministeriums hervor. Demnach liegt Baden-Baden mit 65,6 Prozent Erstimpfungen und 49,5 Prozent Anteil vollständig Geimpfter vorne, gefolgt von Emmendingen mit 62 Prozent Erstgeimpften und 49,2 Prozent vollständig Geimpften. In Pforzheim sind dagegen erst 43,8 Prozent der Menschen einmal geimpft, zum zweiten Mal 30,2 Prozent.

Bei den lokalen Impfquoten spielen laut Ministerium verschiedene Faktoren eine Rolle: darunter Bevölkerungszahl, Altersstruktur, die Frage, die Entfernung zum nächsten Impfzentrum, Ärztedichte und neben der eigenen Impfbereitschaft auch die Bereitschaft von Ärzten, vor Ort zu impfen. "Generell ist es das Ziel, die Impfquote in ganz Baden-Württemberg zu steigern", so ein Ministeriumssprecher.

SPD will Impfstoff besser verteilen

Die SPD fordert, Impfstoffe mit mobilen Impfteams gezielter zu verteilen. "Noch vor den Sommerferien braucht es mobile Impfteams an allen Berufsschulen des Landes. Auch an Hochschulen, vor Shopping-Outlets und in den Quartieren muss verstärkt direkt geimpft werden", sagte SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch am Donnerstag zur Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. An Wochenenden brauche es Impfangebote speziell für Berufstätige, die nicht in der Nähe eine Impfzentrums leben.

Freiheiten für Geimpfte ab September

Das Sozialministerium hat inzwischen bestätigt, dass es ab September keine Einschränkungen für Geimpfte mehr geben soll. Ob für bestimmte Ereignisse von nicht vollständig Geimpften ein Test vorgelegt werden muss und wie die Regelungen im Detail aussehen, soll in den kommenden Wochen geklärt werden.

Betriebsärzte und Impfzentren sollen zusammenarbeiten

Damit die stockende Impfkampagne wieder Fahrt aufnimmt, sollen Betriebsärzte Arbeitnehmer statt in der Firma auch im Impfzentrum impfen können. Das geht aus einer Kabinettsvorlage des Sozialministeriums hervor, die am Donnerstag beschlossen wurde. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen hätten oft nicht die Möglichkeit, Impfstoffe in den Betrieben schnell zu verimpfen. Zwar können Betriebsärztinnen und -ärzte schon seit Ende Juni in den Räumen der Impfzentren mitgebrachte Spritzen setzen. Neu ist nun, dass sie auf die gesamte Infrastruktur inklusive des medizinischen Personals zurückgreifen dürfen. Das Ministerium erhofft sich dadurch, die Impfmotivation zu erhöhen und verfallene Termine in den Impfzentren nachbesetzen zu können.