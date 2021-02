Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Kritik an der Impfpolitik scharf zurückgewiesen. Für ihn liege der Engpass an Corona-Impfstoffen nicht in den Verträgen, sondern in der Produktion.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder haben am Montag per Videokonferenz über den Stand der Corona-Impfungen in Deutschland beraten. Angesichts knapper Mengen, teils unsicherer Lieferungen und oft überlasteter Telefon-Hotlines für Impftermine hatte sich vorab massive Kritik aufgestaut.

Engpässe liegen laut Kretschmann an Produktion

"Diese Schlaumeier-Debatten hinterher besorgen keine einzige Impfdosis mehr", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach dem sogenannten Impfgipfel bei einer Veranstaltung zur Europapolitik am Montagabend in Stuttgart. Nun müsse man den Mangel verwalten, aber das "Besserwissertum" nütze nichts. Die Engpässe lägen an der Produktion und nicht in irgendwelchen Verträgen, sagte er mit Blick auf Kritik an der EU. "Die Firmen arbeiten absolut an der Kante." Das hätte man durch nichts beheben können. Man werde im ersten Quartal des Jahres noch Probleme haben, die sich im zweiten Quartal auflösen würden, im dritten Quartal sei die Verfügbarkeit des Impfstoffs nicht mehr der begrenzende Faktor, so der Ministerpräsident.

Merkel: Es gibt gute Gründe für langsameres Impftempo

Merkel hat am Montagabend das europäische Vorgehen bei der Corona-Impfstoffbeschaffung verteidigt und um Verständnis für das Tempo geworben. Der Weg sei an einigen Stellen langsamer gewesen, sagte sie nach den Beratungen mit den Ländern, Vertretern der EU-Kommission und Impfstoffherstellern in Berlin. "Aber ich finde, es gibt auch gute Gründe dafür, dass er langsamer war", so die Kanzlerin.

Merkel begründete das langsamere Impftempo in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern unter anderem damit, dass etwa in Europa die Produktionskapazitäten im Vergleich zu den USA begrenzt seien, dass die EU lange über Haftungsfragen verhandelt habe und sich zudem nicht für eine Notzulassung von Impfstoffen entschieden habe. "Aus guten Gründen: Es geht hier nämlich auch um Vertrauen."

Merkel hielt auch an ihrer Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger eine Impfung zu ermöglichen. Die "Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals jedem Bürger ein Impfangebot machen können", könne "aufrecht erhalten werden", sagte sie. Impfungen zur Eindämmung des Coronavirus könnten nach Angaben von Merkel noch über Jahre hinweg nötig sein. "Es kann sein, dass wir noch viele Jahre impfen müssen. So ähnlich wie beim Grippeimpfstoff, wo man jedes Mal die neue Mutation des Virus wieder verimpft", sagte sie in Berlin.

Mertens will bei eingeschlagenem Kurs bleiben

Thomas Mertens, Vorsitzender der ständigen Impfkommission und Ulmer Virologe, verteidigte die bisher eingeschlagene Linie bei Impfstoffbestellung, Bevorratung und Priorisierung. Im SWR-Gespräch am Montagabend bestritt er, dass Deutschland zu wenig oder zu spät Impfstoff bestellt habe.

"Es hat ja Europa bestellt, muss man ganz klar sagen. Und das war auch sehr vernünftig, denn wir können die Pandemie nur europäisch und international bekämpfen und ich denke, es ist eigentlich nicht so viel Platz für nationale Spezialinteressen." Thomas Mertens, Vorsitzender der ständigen Impfkommission

Nach Mertens sei genug Impfstoff bestellt worden. Auch die Linie Baden-Württembergs, den Impfstoff für die zweite Impfung zurückzuhalten, unterstützt Mertens: "Es ist vielleicht etwas schwäbisch gedacht, aber das ist schon sinnvoll. Denn ich meine, wir wollen ja auch, dass die zweite Impfung zeitgerecht erfolgen kann. Und wenn man nicht weiß, wann die Lieferungen genau kommen, dann ist das schon ein durchaus vertretbares Vorgehen."

Marburger Bund zieht ernüchternde Bilanz

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat sich nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern dagegen enttäuscht gezeigt. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte dem SWR am Dienstag, sie habe sich vom Impfgipfel mehr versprochen: "Gewünscht hätten wir uns Perspektiven, wie man die Produktion ausweiten könnte, zum Beispiel durch Lizenzen für andere Unternehmen." Die Unternehmen hätten aber klar gemacht, dass dies nicht zu einer Verbesserung führen würde.

Gleichzeitig warnte Johna vor Lockerungen der Corona- Schutzmaßnahmen wie in Österreich, auch wenn solche Forderungen verständlich seien: "Es geht ja jedem so, dass wir alle das Gefühl haben, wir wollen jetzt endlich ins normale Leben zurück. Nur: Das geschieht nicht dadurch, dass wir lockern - denn das wäre dann sicherlich nur eine kurze Lockerung - sondern das geschieht dadurch, dass wir die Infektionszahlen noch erheblich weiter absenken." Was passiere, wenn sich das Virus schnell wieder in einem Land verbreite, das könne man am Beispiel Portugal sehen, so Johna.

Impfstoff-Produktion soll anwachsen

Die Impfstoff-Mengen sollen im Lauf des Jahres schrittweise anwachsen, wie aus einer Übersicht des Ministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach 18,3 Millionen Dosen im laufenden ersten Quartal könnten demnach laut aktueller Schätzung im zweiten Quartal 77,1 Millionen und im dritten Quartal 126,6 Millionen Dosen verschiedener Hersteller an Deutschland geliefert werden. Im vierten Quartal könnten es 100,2 Millionen Dosen sein.

Die Schätzung bezieht sich auf Verträge und geplante Vereinbarungen sowie voraussichtliche Zulassungstermine einiger Impfstoffe. Das Ministerium betonte, dass die Prognosen immer mit Unsicherheiten behaftet und Änderungen nicht ungewöhnlich seien.