per Mail teilen

Beim Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag soll es unter anderem um Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche gehen. Baden-Württemberg will noch vor den Sommerferien damit beginnen.

Bei einem erneuten Impfgipfel wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Donnerstag unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder beraten. Baden-Württemberg will noch vor den Sommerferien mit den Corona-Impfungen bei Schülerinnen und Schülern beginnen. Dies sei politisch gewollt, damit sie im neuen Schuljahr in den Präsenzunterricht zurückkehren könnten, heißt es dazu aus Regierungskreisen gegenüber dem SWR.

Wegen der unterschiedlichen Ferientermine in den Bundesländern müsse allerdings auf eine gerechte Verteilung der vorhanden Impfstoffmengen geachtet werden. Im Juli seien Engpässe zu befürchten, weil auch zahlreiche Zweitimpfungen anstünden. Schülerinnen und Schüler können voraussichtlich nur mit Biontech geimpft werden. Ende der Woche wird eine Zulassung des Impfstoffes für Kinder ab zwölf Jahren erwartet. Wegen der geringen Datenlage will die Ständige Impfkommission (Stiko) allerdings keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aussprechen.

Wissenschaftsministerin fordert Impf-Perspektiven für Studierende

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat derweil vor Beginn der Beratungen von Bund und Ländern Impf-Perspektiven für Studierende gefordert. "Beim Impfgipfel mit Kanzlerin Merkel muss nicht nur über die Schüler, sondern auch über die Studierenden geredet werde", sagte Bauer der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Die Studierenden haben bewiesen, dass sie Solidarität können. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, die wachsenden Spielräume zu nutzen. Die jungen Leute müssen Perspektiven haben", so die Ministerin.

Ein weiteres Thema der Beratungen sollen mögliche Auffrischungsimpfungen sein. Merkel hatte deutlich gemacht, dass sie hiermit nicht vor Herbst rechnet.

Eine Übersicht zum Impf-Fortschritt bietet unsere Karte:

40 Prozent in BW mit Erstimpfung

In Deutschland sind bislang laut Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 33 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft worden. Rund zwölf Millionen Menschen haben bereits die zweite Impfung erhalten und damit den vollständigen Impfschutz. In Baden-Württemberg haben rund 40 Prozent der Menschen eine Erstimpfung erhalten.