Wie geht es weiter in Sachen Corona-Impfungen? Das wollen Politiker und Hersteller am Montag besprechen. Baden-Württemberg hat vor der Videokonferenz bereits Erwartungen formuliert.

Der schleppende Start der Impfkampagne in Deutschland hat Kritik ausgelöst. Die Probleme gehen unter anderem auf Lieferverzögerungen bei den Herstellern zurück, teils aber auch auf die Organisation hierzulande. Bei einer Videoschalte will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag mit den Ministerpräsidenten der Länder, mehreren Bundesministern, Impfstoffherstellern sowie Vertretern der EU-Kommission über das weitere Vorgehen beraten. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist darunter.

Die Impfzentren In Baden-Württemberg gelten als gut aufgestellt und könnten mit voller Kraft loslegen. Pro Tag wären im Land eigentlich 60.000 Impfungen möglich, aber derzeit können mangels Impfstoff nur 7.000 Menschen täglich geimpft werden. Wie ein Regierungssprecher dem SWR im Vorfeld sagte, erwarte die Landesregierung hier Antworten sowohl von den Verantwortlichen in Berlin als auch den Herstellern. Es müsse auf den Tisch kommen, ob mit noch weiteren Engpässen zu rechnen ist, wie künftige Liefermengen aussehen können und für wen die Impfstoffe geeignet sind. Auch will man im Land rechtzeitig über alle Entwicklungen informiert werden, um gegebenenfalls reagieren zu können.

Geht der Lockdown weiter?

Neben der eigentlichen Frage der Impforganisation wird es auch um eine mögliche Verlängerung der aktuellen Corona-Einschränkungen gehen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) mahnte bereits am Sonntag in den Funke-Zeitungen: "Freilich wäre es fatal, jetzt den Fehler des Lockdowns light im November zu wiederholen. Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden mussten."