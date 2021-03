Das Impfen kann die dritte Coronawelle in Deutschland nicht aufhalten. Dafür ist der Impfstoff noch zu knapp. Doch zwischen den Bundesländern gibt es auch Unterschiede beim Impffortschritt.

Vor dem angekündigten Schub bei den Corona-Impfungen stagniert das Tempo der Impfkampagne in Deutschland derzeit weiter. Auch eine knappe Woche nach dem Ende des Impfstopps für das Präparat von Astrazeneca ist noch nicht in allen Bundesländern das Onlinebuchen für Impftermine wieder freigeschaltet worden. "Von kommenden Freitag an können sowohl online als auch über die Hotline 116 117 Termine vereinbart werden", hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag gesagt. Zuvor soll die derzeitige Warteliste für Impfungen gegen das Coronavirus abgearbeitet werden.

Mehr als 70 Millionen Impfdosen im zweiten Quartal erwartet

Von Bundesland zu Bundesland ist es dabei unterschiedlich, wie viel von dem gelieferten Serum bisher tatsächlich verimpft wurde und in welchem Umfang die Hochbetagten geschützt sind. Mit erwarteten 70,5 bis 73,5 Millionen Corona-Impfdosen sollen im bevorstehenden zweiten Quartal dann deutlich mehr Menschen in Deutschland geimpft werden können. Im ersten Quartal waren es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 19,8 Millionen Dosen.

Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) (Stand 25.03., 9:00 Uhr) hat Baden-Württemberg über 2 Millionen Impfdosen geliefert bekommen, bislang aber nur etwas mehr als 1,5 Millionen tatsächlich verabreicht. Die Impfquote für Baden-Württemberg bei der Erstimpfung wird derzeit mit 9,7 Prozent angegeben, bei der Zweitimpfung mit 4,3 Prozent. Damit liegt Baden-Württemberg im Bundesländervergleich jeweils im unteren Mittelfeld.

43,8 Prozent der bislang geimpften Baden-Württemberger verfügen über den vollen Impfschutz - in anderen Bundesländern wie Thüringen (46,2 Prozent) Bayern (46,9 Prozent) oder Sachsen (59,8 Prozent) liegt der Wert höher, in Bundesländern wie Rheinland-Pfalz (38.9 Prozent), Brandenburg (34,9 Prozent) oder das Saarland (33,8 Prozent) niedriger.

Dies ist unter anderem mit einer anderen Strategie bei den Impfungen zu begründen, wonach Bundesländer mit hohen Prozentzahlen des vollen Impfschutzes seltener Impfstoff für den zweiten Pieks zurückhalten, stattdessen impfen sie die Bevölkerung schneller zum ersten Mal.

Insgesamt wurden laut RKI am Mittwoch rund 285.000 Impfdosen verabreicht - fünf Tage nach dem Ende des knapp viertägigen Astrazeneca-Impfstopps. Am Mittwoch vor dem Impfstopp waren es rund 280.000 Dosen, am Freitag vor dem Stopp mehr 304.000 Dosen.

Weniger als 60 Prozent der Ü-80-Jährigen in Baden-Württemberg geimpft

Deutliche Unterschiede gibt es in den einzelnen Ländern auch, was die Impffortschritte bei den Älteren und Vorerkrankten angeht, also jenen Personen, deren Risiko, bei einer Covid-19-Erkrankung zu sterben oder einen schweren Verlauf zu haben, ungleich höher ist. So waren laut RKI am Mittwoch im Saarland mehr als 73 Prozent der Über-80-Jährigen zumindest einmal geimpft - in Baden-Württemberg dagegen erst rund 59 Prozent. In Baden-Württemberg sprach Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) zuletzt trotzdem von einem "Erfolg", als er ankündigte, dass bis Ende März die Warteliste der Bürgerinnen und Bürger über 80 abgearbeitet werde, außerdem die der über 65-Jährigen aus bestimmten Berufsgruppen.

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), der Ulmer Virologe Thomas Mertens, hatte wiederholt gewarnt, dass die Gefährdetsten für schwere Covid-19-Verläufe benachteiligt würden. Den Grund sah Mertens darin, dass etwa Lehrkräfte, Erzieher oder Polizisten vorrangig geimpft würden, auch wenn sie jung und gesund seien.

An Ostern soll in Baden-Württemberg weiter geimpft werden. Je nach verfügbarem Impfstoff werde über die Feiertage grundsätzlich weitergeimpft, so eine Sprecherin des Sozialministeriums. Dass einzelne Zentren Termine auf die anderen Wochentage verteilen und etwa an Ostern schließen, sei zwar möglich, in dem Fall dann aber auf zu wenig Impfstoff zurückzuführen.

Knapp zwei Millionen Impfdosen für Baden-Württemberg erwartet

In der Woche nach Ostern sollen nach einem Bund-Länder-Beschluss von vergangener Woche dann auch die Hausärzte flächendeckend in die Corona-Impfkampagne einsteigen, allerdings zunächst nur mit knapp einer Million Dosen in der Woche, rund 20 Dosen für jede Praxis. Die Lieferungen sollen nach Ostern aber Schritt für Schritt deutlich ansteigen.

Baden-Württemberg soll laut Sozialministerium unter Berufung auf vorläufige Lieferzahlen des Bundesgesundheitsministeriums bis Ende April knapp zwei Millionen Dosen Impfstoff erhalten. Demnach sollen mehr als 1,2 Millionen Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer, rund 303.000 Dosen des Herstellers Moderna und mehr als 390.000 Dosen von Astrazeneca geliefert werden. Es könne aber jederzeit zu kurzfristigen Änderungen der prognostizierten Liefermengen kommen, teilte das Ministerium mit.