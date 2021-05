Fast fünf Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben inzwischen mindestens eine Impfspritze bekommen. Knapp 15 Prozent sind durchgeimpft. Und spätestens wenn Anfang Juni auch noch die Betriebsärzte beim Impfen einsteigen, sollte es richtig losgehen. Das war zumindest der Plan der Politik. Doch wie so oft in den vergangenen Monaten könnte es am mangelnden Impfstoff scheitern.

Sendung am Mi , 26.5.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW