In den ersten Monaten ging es mit dem Impfen in Baden-Württemberg eher schleppend voran. Die jüngsten Zahlen geben Anlass zur Hoffnung - auch wenn der ein oder andere die Euphorie bremst.

Der sprunghafte Anstieg bei den verabreichten Impfdosen in Baden-Württemberg geht weiter. Nachdem am Mittwoch mit fast 80.000 Impfungen ein neuer Höchstwert erreicht wurde, konnte dieser am Donnerstag noch einmal getoppt werden. Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 9.4. 10:15 Uhr) wurden am Donnerstag mehr als 84.000 Impfdosen verabreicht. Mehr als 42.000 dieser Impfungen gingen auf das Konto von Hausärzten.

Deutschlandweit waren es am Donnerstag insgesamt (Impfzentren + Hausarztpraxen) fast 720.000 Impfdosen. Sowohl bundes- als auch landesweit sind dies neue Rekordwerte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dämpfte allerdings die Erwartungen an die Schutzimpfungen in den Arztpraxen. Es werde nicht jeden Tag einen neuen Rekord geben können. Aber: "Das Impfen in Arztpraxen macht einen sehr deutlichen Unterschied. Und auch das Tempo in den Impfzentren hat zugenommen", so Spahn via Twitter.

Impfungen gegen Coronavirus: Hausärzte sitzen mit im Boot

Nachdem seit Mittwoch alle Praxen in Baden-Württemberg mit Impfstoff versorgt seien, hätten am Donnerstag nun alle beteiligten Ärzte die ersten Impfungen verabreicht, so ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), am Freitag.

Gewaltiger Patienten-Ansturm, bürokratische Hürden und Überlastung - so lief der Impfstart in den Hausarztpraxen. So berichtete der SWR am 7. April:

Die Nachfrage sei weiterhin groß, von einer spürbaren Entlastung der in den Praxen geführten Wartelisten könne laut KVBW noch keine Rede sein. Den Hausärzten stehen in dieser Woche jeweils 18 Impfdosen zur Verfügung, in der kommenden Woche sollen die Praxen 30 Dosen Corona-Impfstoff erhalten. Die Liefermengen für die Wochen danach seien derzeit noch unklar.

Entsprechend dämpft auch die baden-württembergische Landesregierung die Erwartungen an weitere Änderungen in der Priorisierung bei den Impfungen gegen das Coronavirus. Man könne noch keine Prognose abgeben, wann die Beschränkungen der impfpriorisierung entfallen, twitterte das Staatsministerium auf eine User-Anfrage. Auch, weil niemand die Impfbereitschaft vorhersagen könne.

Experten fordern Fokussierung auf Hausarztpraxen

"Die Zahlen zeigen sehr deutlich, dass die Musik bei den Corona-Impfungen jetzt in den Arztpraxen spielt und die Kolleginnen und Kollegen dort die Impf-PS schnell, sicher und unbürokratisch auf die Straße bringen", erklärte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. Wer Geschwindigkeit beim Impfen wolle, müsse sich jetzt dafür einsetzen, dass möglichst viel des verfügbaren Impfstoffs in die Praxen gesteuert werde, so Gassens Stellvertreter Stephan Hofmeister.

Das Impftempo in den Praxen könnte allerdings bald wieder etwas ins Stocken geraten. Denn seit längerem ist bekannt, dass die Impfstoffmenge für die Praxen Mitte April vorübergehend geringfügig zurückgeht, bevor sie dann stark steigt - während sie für die Impfzentren gleich bleibt. KBV-Vize Hofmeister verlangte, "dass aller verfügbarer und für die Praxen zugesagter Impfstoff vollständig in den Praxen ankommt. Für Mai erwarten wir dann eine Größenordnung von vier Millionen Dosen und mehr pro Woche in den Praxen".

Erfreulich sei, dass von den Hausärzten nun eine Gruppe geimpft werden könne, die bislang außen vor gewesen sei, so der KVBW-Sprecher indes weiter. Den bettlägerigen über 80-Jährigen sei ein Besuch im Impfzentrum nicht möglich, von den mobilen Impfteams seien sie nicht aufgesucht worden. Diese Lücke könne nun von den Hausärzten geschlossen werden.

Baden-Württemberg bei Impfquote unter dem Bundesschnitt

Mit einer Impfquote von 14,2 Prozent bei den Erstimpfungen und 5,6 Prozent bei Personen mit vollständigem Schutz befindet sich Baden-Württemberg indes weiter unter dem Bundesschnitt (14,7 Prozent beziehungsweise 5,8 Prozent). Bei den Älteren mit vollem Impfschutz steht das Land aber vergleichsweise gut da. 15,6 Prozent aller Baden-Württemberger über 60 Jahren seien vollständig geimpft, wie aus den Zahlen des RKI weiter hervorgeht. Nur in Hamburg ist der Anteil derzeit höher - allerdings liegen für einige Bundesländer die statistischen Kenngrößen noch nicht vor.

Rund 380.000 Impfdosen sind laut RKI an Baden-Württemberg geliefert worden, die bislang nicht verimpft sind. "Die liegen aber nicht nur so rum, sondern sind verplant und mit Terminen verknüpft", hatte ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums Ende März die Situation erklärt. Bundesgesundheitsminister Spahn mahnte auf Twitter erneut: "Wichtig bleibt: Impfstoff, der da ist, muss schnellstmöglich verimpft werden."