Debatte um Impfstoff-Mangel im Land Bundesregierung will Impfstoff-Hersteller auch in BW unterstützen

Der Impfstart in Deutschland und auch in Baden-Württemberg ist nicht so angelaufen, wie gewünscht. Allerdings sind alle stolz, dass auch deutsche Firmen an der Entwicklung des Impfstoffes mit beteiligt sind - wie etwa die Tübinger Firma Curevac.