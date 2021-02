Weiterhin kaum Impfstoff in Impfzentren in Baden-Württemberg

Es ist nach wie vor schwierig, in einem der Impfzentren in Baden-Württemberg einen Termin zu ergattern, weil es kaum Impfstoff gibt. Deshalb geht es vor Ort in den Zentren sehr ruhig zu, wie zum Beispiel in Aalen im Ostalbkreis.