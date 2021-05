Geimpfte genießen auch in Baden-Württemberg Vorteile. Manche Menschen verschaffen sich wohl deswegen einen Impftermin gegen das Coronavirus, ohne dazu berechtigt zu sein. Dieses "Drängeln" kritisiert nun Gesundheitsminister Lucha.

Der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucha (Grüne), hat am Dienstag das Verhalten von sogenannten Impfdränglern kritisiert und an den Zusammenhalt in der Gesellschaft appelliert. "Die besonders Schutzbedürftigen brauchen die Solidarität aus der Gesellschaft, dazu gehört, dass man beim Impfen wartet, bis man an der Reihe ist", sagte Lucha. Zeitlich sei dies absehbar.

Erleichterungen für Geimpfte locken

"Ich verstehe, dass jetzt viele Menschen ungeduldig werden, zumal für Geimpfte künftig Erleichterungen gelten werden", so Lucha. Solange aber noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, bitte er "eindringlich" darum, noch "wenige Wochen" abzuwarten. Als Impfdrängler gelten Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, ohne zu einer der dafür vorgesehenen Gruppen zu gehören. Dafür machen sie teilweise falsche Angaben und täuschen die Impfärzte. "Sich beim Impfen vorzudrängeln ist schäbig", mahnte der Minister.

Beinahe 70 Prozent der über 60-Jährigen mit Impfung gegen Coronavirus

Lucha räumte allerdings ein: In Baden-Württemberg würden die Menschen "im Großen und Ganzen" auf die Impfberechtigung warten. Beinahe 70 Prozent der über 60-Jährigen seien gegen das Coronavirus geimpft. Bei den unter 60-Jährigen sind es laut Gesundheitsministerium weniger als 20 Prozent. Rechtliche Verschärfungen und härtere Sanktionen seien demnach nicht vorgesehen.

Das unsolidarische Verhalten Einzelner ließe sich nur durch höhere bürokratische Hürden überwinden, etwa durch die Pflicht zur Vorlage von Pflegenachweisen, erklärte er. Auf diese Weise würde aber auch der Zugang für viele Impfberechtigte erschwert.

Regelung für Kontaktpersonen als "Einfallstor" für Impfdrängler?

Recherchen des SWR-Magazins Report Mainz ergaben, dass die Regelung, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren vorzuziehen, ein Einfallstor für Impfdrängler sein könne. Eigentlich kann ein Pflegebedürftiger zwei Kontaktpersonen benennen, die dann eine Impfung erhalten. In einem dem SWR bekannten Fall, schafften es aber statt zwei Personen sogar acht junge und gesunde Menschen sich als Kontaktpersonen impfen zu lassen: "Im Impfzentrum hat keiner nach den Dokumenten gefragt", erklärten sie.

Fehlende Kontrollen bestätigen auch andere Impflinge. So werde zum Beispiel der Name der schwangeren oder pflegebedürftigen Person nicht erfasst. Auf Nachfrage erklärten die meisten Bundesländer dazu, eine absolute Kontrolle sei nicht möglich, man vertraue auf wahrheitsgemäße Angaben. "In Fällen nachgewiesenen Falschverhaltens oder gar Betrugs ist es Sache der Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob eine Straftat vorliegt", mahnte der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha.

Wegfallen der Priorisierung bringt neue Probleme

Sollte in Zukunft die Impfpriorisierung komplett entfallen, hätte dies besonders Folgen für die Arztpraxen. Franz-Josef Borman, Moraltheologe an der Universität Tübingen und Mitglied im Ethikrat sagte: "Zu erwarten ist, dass sobald der Startschuss fällt, der große Run auf die Arztpraxen erfolgt." Daher dürfe man die Organisation nicht den Ärzten "aufdrücken". "Es gibt eine neue Knappheitssituation und das führt zu Frustrationen, zu Ärger und wachsender Ungeduld", sagte er.