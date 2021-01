Am Montag hat unter anderem in Mannheim ein weiteres Impfzentrum eröffnet. Wer hier in den kommenden Tagen drankommt, hat Glück. Denn neue Termine werden derzeit nicht vergeben. Der Grund: Es fehlt an Impfstoff - wie vielerorts in Baden-Württemberg.

Sendung am Mo , 4.1.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW