Lohnfortzahlung bei Corona-Quarantäne: Kein Antrag bei Regierungspräsidien möglich

Das Gesundheitsministerium in BW widerspricht dem Vorschlag des Landesdatenschutzbeauftragten. Dieser hatte Beschäftigten empfohlen, sich für eine Lohnfortzahlung an das Regierungspräsidium zu wenden.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat den Vorschlag des Landesdatenschutzbeauftragten zurückgewiesen, sich für eine Lohnfortzahlung in Corona-Qurantäne persönlich an das zuständige Regierungspräsidium zu wenden. Der Vorschlag des obersten Datenschützers Stefan Brink führe "in die Sackgasse, da er Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, allen Warnungen unseren Hauses zum Trotz, hier falsche Hoffnungen macht", teilte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in einer Pressemeldung mit.

Lucha: In diesem Fall Datenschutz- hinter Arbeitsrecht

Das Bundesinfektionsschutzgesetz sehe klar vor, dass es keine Lohnfortzahlung geben könne, wenn eine Quarantäne aufgrund einer Corona-Infektion durch eine Impfung hätte vermieden werden können. Die Gesundheitsminister der Länder hatten das Gesetz Mitte September beschlossen. Damit sei auch das Datenschutz- hinter das Arbeitsrecht getreten, so Lucha weiter. Unternehmen dürften deshalb den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen.

Für Ungeimpfte würde das bedeuten, dass sie ab November im Fall einer Isolierung keinen Verdienstausfall mehr bekommen. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hatte die geplante Praxis heftig kritisiert. "Die Pandemie greift nach wie vor massiv in die Bürgerrechte der Menschen ein", sagte Brink. Wenn die Beschäftigten ihre sensiblen Gesundheitsdaten nicht offenbaren wollten, könnten sie sich auch an das für die Lohnfortzahlung zuständige Regierungspräsidium wenden.

Ministerium widerspricht: Antragsstellung nicht möglich

Laut Gesundheitsministerium ist das nicht möglich. Die Regierungspräsidien würden die Anträge ablehnen müssen, "weil ein einzelner Beschäftigter in der Regel laut Infektionsschutzgesetz gar nicht berechtigt ist, einen solchen einzureichen". Ein Arbeitnehmer könne erst für Quarantäne-Zeiträume ab der siebten Woche einen eigenen Antrag stellen. Da eine Quarantäne im Falle einer Corona-Infektion in der Regel zehn bis 14 Tage dauert, greife diese Regel allerdings nicht.