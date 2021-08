Der Herbst steht vor der Tür und damit auch die Angst vor einer vierten Welle. Gleichzeitig macht sich Impfmüdigkeit breit. Im Land setzt man daher auf teils kuriose Anreize.

Von der Gratis-Bratwurst in Thüringen bis zum Gratis-Joint im US-Staat Washington: Im Kampf gegen das Coronavirus sprießen überall auf der Welt Angebote aus dem Boden, mit denen Menschen für ihre Impfbereitschaft belohnt werden sollen. Auch in Baden-Württemberg gibt es zahlreiche solcher Impfaktionen - einige davon haben wir hier zusammengefasst:

Aktion "SC-Impftickets"

Bereits am Freitagmorgen um 8 Uhr hat in der Freiburger Messe die Aktion "SC -Impftickets" begonnen. Wer sich dort bis Sonntag impfen lässt, hat die Chance auf ein kostenloses Ticket für ein Heimspiel des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Die ersten 1.100 Geimpften bekommen vom Sport-Club eine Stehplatzkarte für eine Partie im neuen Stadion geschenkt. Dort trägt die Mannschaft von Trainer Christian Streich ab Mitte Oktober ihre Bundesliga-Heimspiele aus.

Open-Air mit Impfung in Plankstadt

In Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) startet am Freitagabend eine Impfaktion im Rahmen des Open-Air-Konzerts an der Grillhütte in der Gänsweid. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Angebot zum Gratis-Piks können Impfwillige bereits ab 16 Uhr nutzen. Ein mobiles Impfteam des Gesundheitsamts Rhein-Neckar-Kreis ist an der Gänsweid stationiert. Zur Impfung kann jeder kommen, unabhängig vom Wohnort und ohne Voranmeldung. Wer bei der Impfung neben Personal- und Impfausweis auch sein Konzertticket vorzeigt, bekommt laut Veranstalter außerdem Verzehrbons für den Konzertbesuch. Geimpft wird mit Biontech oder Johnson & Johnson.

Gratis-Fahrt mit dem Riesenrad

Auch die Stadt Reutlingen startet ein spezielles Impfangebot. Alle, die sich am Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 17 bis 21 Uhr im Bürgerpark impfen lassen, bekommen eine Freikarte fürs Riesenrad. Die Fahrscheine spendet der Besitzer des Riesenrads, Christian Göbel. Der Schausteller glaubt, dass die Impfungen "der einzige Weg zurück in die Normalität sind".

Nach langer Corona-Pause steht das Riesenrad "White Star" erst seit kurzem wieder zwischen dem Tübinger Tor und der Reutlinger Stadthalle. Dort dreht es sich täglich von 11 bis 20 Uhr. Das Riesenrad ist Teil des Projekts "Reutlinger Sommer", das der Stadt nach der Corona-Delle wieder mehr Schwung geben soll.

Impfung "mit Nährwert" im Enzkreis

In Neuenbürg im Enzkreis können sich Bürgerinnen und Bürger am Samstag (14.08.) beim Einkaufen impfen lassen. Der Edeka-Betreiber Berger verspricht eine Impfung "mit Nährwert" - wer sich sich dort zwischen 9 und 12 Uhr impfen lässt, bekommt eine Gratis-Butterbrezel zum Piks. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson.

Dritte mobile Impfaktion im Heidelberger Zoo

Im Heidelberger Zoo startet am Sonntag (15.08.) eine dritte Impfaktion. Bei den ersten beiden haben sich laut Stadt jeweils rund 100 Menschen im Zoo impfen lassen. Kommenden Sonntag können sich dort wieder Besucherinnen und Besucher von 9 bis 15 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech oder Johnson & Johnson. Allen Besuchenden, die sich vor Ort für einen Piks entscheiden, verspricht der Zoo "eine kleine Überraschung". Vor Ort Geimpfte könnten außerdem an einer Verlosung teilnehmen. Um sich impfen lassen zu können, benötigen Besucherinnen und Besucher ein gültiges Zoo-Ticket.