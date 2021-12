Öffentliche Corona-Impfaktion im SWR-Funkhaus Stuttgart: Anmeldung ab sofort möglich

per Mail teilen

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt. Der Südwestrundfunk (SWR) stellt in seinem Funkhaus in Stuttgart Räume für Impfungen zur Verfügung. Anmeldung ab sofort möglich.

Durchgeführt wird die Impfaktion vom Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart in Kooperation mit der Impfambulanz von Esra Trumpf. Die Impfungen werden ab Mittwoch, 8. Dezember, in den Räumen des SWR-Funkhauses in Stuttgart-Ost angeboten.

Anmeldung für Termine ab sofort online möglich

Ab sofort können online Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gebucht werden.

Auch ohne Terminvereinbarung sind Impfungen möglich, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie stattfinden. Abhängig von der Verfügbarkeit werden die Impfstoffe von Moderna, BioNTech und für Erstimpfungen auf Wunsch auch von Johnson & Johnson angeboten. Für die Auffrischungsimpfung gilt, dass seit der letzten Impfung fünf Monate vergangen sein sollten.

Impfungen sind täglich möglich

Abgesehen vom 24. Dezember 2021 sind tägliche Impfungen geplant, auch am Wochenende und an Feiertagen. Um älteren Menschen über 70 Jahren den Zugang zur Impfung zu erleichtern, wird ihnen jeden Mittwoch auch ohne Termin eine bevorzugte Impfung angeboten.

Die Corona-Impfungen sind im SWR-Funkhaus in Stuttgart montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 12 bis 17 Uhr möglich. Samstags, sonntags und an Feiertagen werden von 13 bis 20 Uhr Impftermine angeboten. Die Aktion läuft zunächst zeitlich unbegrenzt.

Anfahrt zum SWR-Funkhaus in Stuttgart

Die Räumlichkeiten für die Impfung im SWR-Funkhaus in Stuttgart sind über die Wilhelm-Camerer-Straße zu erreichen. Öffentliche Parkplätze sind rund um den SWR in begrenzter Anzahl vorhanden. Ein Parkplatz befindet sich am Mineralbad Berg. Empfohlen wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur SSB-Haltestelle "Metzstraße/SWR" (U1, U2, U14).