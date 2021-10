Die Ständige Impfkommission empfiehlt Menschen ab 70. eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Bei der dritten Impfung gibt es nun aber Probleme. So kommen Hausärztinnen und Hausärzte zum Impfen teilweise unangekündigt in die Seniorenheime. Wie laufen die Auffrischungsimpfungen im St. Carolus Pflegehaus in Freiburg ab? mehr...