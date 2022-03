Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen: Schülerinnen und Schüler sollen Corona-Impfstoff erhalten

Der Impfstoff im Land ist weiter knapp, Impftermine rar. An einer Schule in Böblingen hat der Elternbeirat nun reagiert und eine Impfaktion für Kinder ab zwölf Jahren organisiert.

In den kommenden Tagen soll es soweit sein: Rund 200 Schülerinnen und Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums in Böblingen sollen geimpft werden. Organisiert hat die Impfaktion der Elternbeirat. Der Vorschlag dazu sei von einem Böblinger Facharzt aus der Elternschaft gekommen, sagte der Elternbeiratsvorsitzende Oliver Guhl dem SWR.

"Bedingung sei die absolute Freiwilligkeit gewesen und die Nichtkoppelung an die Schule."

Der Vorschlag sei Anfang Juni gekommen, so Guhl weiter. Denn da war klar, dass sich ab 7. Juni auch Kinder ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen dürfen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte das Vakzin von Biontech/Pfizer auch für diese Altersgruppe zugelassen. Mit dem Schulträger ist die Impfaktion abgesprochen.

Impfungen sollen in der Arztpraxis durchgeführt werden

Geimpft werden sollen die Kinder nicht in der Schule, sondern in der Praxis des Arztes. Rund 200 Impfdosen seien bestellt. "Das Interesse war groß. Nach der Bekanntgabe am Freitag waren am Montag alle Plätze vergeben, so der Elternbeiratsvorsitzende Guhl. Den genauen Termin der Impfaktion möchte der Elternbeirat aber nicht nennen. Sie fürchteten negative Reaktionen, insbesondere gegenüber der Praxis, sagte Guhl.

Großes Interesse auch von anderen Eltern

Die Initiative der Eltern des Albert-Einstein-Gymnasiums könnte durchaus weitere Kreise ziehen. Auch Eltern aus anderen Schulen hätten sich gemeldet, weil sie jetzt ebenfalls an einem solchen Projekt interessiert seien, so Guhl. Der Elternbeirat ist nun mit den Schulträgern in Böblingen in Verbindung, um dieses Modellprojekt möglicherweise auszubauen.

Kritik an ähnlicher Impfaktion in Mainz

Am Mainzer Gymnasium Theresianum hatte es gestern eine ähnliche Aktion gegeben. Auf Initiative mehrerer Ärzte aus der Elternschaft waren an der privaten Schule etwa 150 aktuelle und ehemalige Schüler und Schülerinnen geimpft worden. Sie sind alle 16 Jahre oder älter und bekamen in der Sporthalle der Schule Biontech verabreicht. "Auch Kinder hätten ein Recht auf Impfung", sagte ein Vater, der auch gleichzeitig Arzt ist.

An der Impfaktion gab es neben Zustimmung auch einige Kritik. Dr. Klaus Hartmann, Facharzt für Arbeitsmedizin und Impfschadensgutachter, sagte im SWR, prinzipiell sei es natürlich schon gut, wenn irgendwann alle geimpft seien. Aber im Moment sei eigentlich noch nicht der Zeitpunkt hinzugehen und 16-jährige oder 17-, 18-jährige gesunde, fitte Schüler zu impfen. Viele ältere und gebrechliche Menschen würden derzeit den Impfstoff dringender brauchen.

Auch Kassenvereinigung hält Impfaktion für unangemessen

Auch die Kassenärztliche Vereinigung kritisierte die Impfaktion in Mainz. Sie sei zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen. Impfstoffmengen, die bei Personen mit geringem Krankheitsrisiko zum Einsatz gebracht werden, erhöhten die Wartezeiten für Risikopatienten.

Ärzte bestellen Impfstoff selbst

In Baden-Württemberg sind die Ärzte und Ärztinnen selbst für die Bestellung des Impfstoffes zuständig. Und zwar über Apotheken und den Pharmagroßhandel. Dagegen läuft die Verteilung des Impfstoffes für die Impfzentren im Land zentral über das Sozialministerium. Planen Arztpraxen also spezielle Impfaktionen für bestimmte Bevölkerungsgruppen, müssen sie den Impfstoff selbst bestellen. Das Sozialministerium hat keine rechtliche Möglichkeit solche Aktionen zu verbieten oder zu unterstützen.