Zentraler Impfaktionstag gegen Corona am Samstag in Baden-Württemberg

Im Kampf gegen die Pandemie impfen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg am Samstag gegen das Coronavirus. Interessierte sollten sich zügig informieren.

Das Motto: "Wir impfen für Ihr Leben gern", unter dem die Aktion der niedergelassenen Ärzte steht, spricht für sich. "Wir hören von einer großen Nachfrage in den Praxen der Hausärzte", so der Sprecher des baden-württembergischen Hausärzteverbands, Manfred King, gegenüber dem SWR. Der zentrale Impftag am Samstag, 27.11., sei geplant worden, um die Praxen im Normalbetrieb zu entlasten. Ob sie sich am Impftag beteiligen, bleibe aber ihnen überlassen, betont King.

Keine genaue Übersicht über Beteiligung

Von rund 170 Praxen in Baden-Württemberg gehe man beim Hausärzteverband im Moment aus, so der Verbandssprecher, die sich der Aktion anschließen wollten. Eine ganz exakte Übersicht habe man aber nicht, so King. Ganz ähnlich ist die Informationslage bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Deren Sprecher Kay Sonntag erklärt gegenüber dem SWR, das Problem sei, dass viele Praxen ihre Aktionen nicht meldeten. Es gebe Praxen, die zwar öffnen aber nur für die eigenen Patienten. Dann gebe es Praxen, die nur lokale Aktionen machen, die dann im Gemeindeblatt kommen. "Und dann gibt es Praxen, die Aktionen gemeinsam mit anderen Organisationen machen - zum Beispiel mit dem Sportverein oder der Feuerwehr - was dann unter einem anderen Namen erscheint," so der Sprecher der Kassenärzte.

Informationen bei den Praxen direkt oder im Internet

Ob sich eine Praxis an der Impfaktion am Samstag beteiligt und auch, wie man an einen Termin kommt und sich anmeldet, kann am besten auf der jeweiligen Homepage nachgeschaut werden. Die Vorgehensweise sei hier von Praxis zu Praxis verschieden, so die Ärztevertreter. Auf der Homepage wird gegebenenfalls auch informiert, ob eine Praxis nur eigene Patientinnen und Patienten impft, oder zu den Praxen gehört, deren Impfangebot allen offen steht. Einen Überblick, in welchen Regionen in Baden-Württemberg welche Arztpraxen teilnehmen, gibt es auch im Internet unter www.dranbleiben-bw.de. Aber nicht alle Praxen haben ihr Angebot dort eingestellt, betonen die Ärztevertreter.

Corona-Impfstoff ist ausreichend vorhanden

Viele Impfinteressenten seien im Moment verunsichert, so Manfred King von den baden-württembergischen Hausärzten, vor allem, was die Verfügbarkeit des begehrten BioNntech-Impfstoffs angeht. Beigetragen dazu habe vor allem die Ankündigung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), die Belieferung von Arztpraxen mit BioNtech-Impfstoff zu reduzieren. Die Aufklärungsgespräche darüber nähmen einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch, so King. Aber: es sei ausreichend Impfstoff vorhanden. Und Kay Sonntag vom Kassenärzteverband erläutert, die Einschränkungen zur Impfstoffbestellung träten erst nächste Woche in Kraft, somit erhielten die Praxen für den Impftag am 27.11. den Impfstoff den sie bestellt haben. "Die Praxen mussten den Impfstoff für den Impftag letzte Woche schon bestellen - das sollte alles klappen."