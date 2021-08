Die Gesundheitsminister der Länder haben beschlossen, Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot zu machen. In einer Schule in Ulm wurden 12- bis 17-Jährige bereits am Dienstag gegen Corona geimpft. Nur wenige nahmen das Angebot wahr.

