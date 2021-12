Verwirrung um den digitalen Impfnachweis: Gelber Impfpass gilt nicht mehr bei 2G

In diesen Formen ist der Impfnachweis aktuell noch möglich

Impfzertifikat in Papierform: Man erhält dieses Formular entweder direkt nach der Impfung oder gegen Vorlage des gelben Impfpasses in der Apotheke. Es ist die Grundlage für alle weiteren Impfnachweis-Möglichkeiten. Auf dem Formular befindet sich ein QR-Code, welcher in der Corona-Warn-App oder in der CovPass-App gespeichert werden kann. Auch kann mit diesem QR-Code die Immunkarte beantragt werden. Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist allerdings nicht bewusst, dass auch das Formular allein einen digital auslesbaren Impfnachweis darstellt. Einziger Nachteil ist das Format: Als DIN-A4-Seite ist das Formular sehr unhandlich.

Impfzertifikat in der Corona-Warn- oder CovPass-App: Mit diesen beiden Apps lässt sich der QR-Code auf dem Impfzertifikat in Papierform speichern. Dadurch besteht weniger Risiko den Impfnachweis zu verlieren oder zu beschädigen. Nachteile sind die Limitation durch die Akkulaufzeit sowie die Tatsache, dass nicht jede Bürgerin und jeder Bürger ein Smartphone besitzt.

Impfzertifikat in Form der Immunkarte: Abhilfe soll deshalb die neue Immunkarte schaffen, welche bei den Apotheken gegen Vorlage des Impfzertifikats in Papierform beantragt werden kann. Dadurch sollen auch Menschen ohne Smartphone die Möglichkeit haben, ihren Impfnachweis kompakt mitzuführen. Allerdings: Die Immunkarte ist nicht kostenlos. 9,90 Euro kostet der Nachweis im Scheckkarten-Format in den meisten Apotheken.