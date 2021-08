Die Umsätze mit Immobilien in Baden-Württemberg sind nach einer Verbandseinschätzung im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es einen Zuwachs um rund 11 Prozent auf gut 24 Milliarden Euro. Das teilte das Marktforschungsinstitut des Immobilienverbandes Deutschland IVD Süd in Stuttgart mit. Die "Investitionsdynamik am Immobilienmarkt in Baden-Württemberg" werde von der Corona-Krise nicht gebremst, sagte der Leiter des Marktforschungsinstituts, Stephan Kippes. Bereits im vergangenen Gesamtjahr, das von der Corona-Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen geprägt wurde, sei bei den Immobilien im Land eine Bestmarke von 45,1 Milliarden Euro erreicht worden. Basis der Untersuchung ist laut Institut das Aufkommen der Grunderwerbssteuer.