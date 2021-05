Die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Ende 2020 habe es landesweit 54.093 Sozialmietwohnungen gegeben, wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten. Die Zeitung beruft sich auf eine Erhebung des Bauministeriums. Ende 2017, bei der letzten offiziellen Erhebung, seien noch 58.400 Sozialmietwohnungen gezählt worden, zur Jahrtausendwende laut einem Bericht des Statistischen Landesamtes noch etwa dreimal so viele. Jedoch hatte die Landesregierung zuletzt die Fördersumme seit 2017 mithilfe von Bundesmitteln erhöht, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter. Dadurch sei die Zahl der geförderten Wohnungen um etwa 3.000 gestiegen. "Das lässt mich hoffen, dass sich dies mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung positiv auf die Zahlen auswirken wird und wir den Trend umkehren können", sagte die neue Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) der Zeitung.