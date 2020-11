Die Zahl sogenannter Naturdenkmale in Baden-Württemberg wird in den kommenden Jahren kaum noch wachsen können. Denn in der Regel seien alle Flächen und Gebilde, die die entsprechenden Kriterien erfüllen, inzwischen geschützt, teilte eine Sprecherin des Umweltministeriums mit. "So sinkt das Potenzial - und die Zahlen - für Neuausweisungen." Derzeit sind 14.867 Naturdenkmale im Land registriert. Das können einzelne Bäume, Felsen oder Höhlen sein (8.645) oder Flächen von einer Größe bis maximal fünf Hektar (6.222). Wie Naturschutzgebiete dürfen sie nicht verändert werden. Das landesweit einzige im vergangenen Jahr ausgezeichnete Naturdenkmal war laut einer Liste des Ministeriums die "Sandgrube Grüner Weg - West" in Karlsruhe mit einer Fläche von etwas mehr als einem Hektar.