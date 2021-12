Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in immer weniger Regionen Baden-Württembergs

Der Rückgang der Corona-Zahlen in der letzten Zeit wirkt sich auf eine Maßnahme ganz konkret aus: In immer mehr Landkreisen in Baden-Württemberg fallen Ausgangsbeschränkungen weg.

In lediglich sechs der 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs gelten ab Sonntag noch Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart und Heilbronn am Samstag (Stand: 16 Uhr) erneut unter der 500er-Marke lag, gelten dort ab Sonntag die Regelung für Ungeimpfte nicht mehr, so die Verantwortlichen der Stadtverwaltungen am Samstagabend.

Nach den von der Landesregierung Anfang des Monats festgelegten Regelungen für die Alarmstufe II bleiben die Ausgangssperren für Ungeimpfte nur noch in den Kreisen Tuttlingen und Rottweil sowie im Neckar-Odenwald-Kreis, dem Zollernalbkreis, den Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Stadtkreis Pforzheim vor.

Aufgrund der aktuellen Infektionslage könnten die Maßnahmen aber in Kürze auch dort fallen. So liegt der Inzidenzwert etwa im Zollernalbkreis aktuell bei 401,9, auch im Kreis Rottweil unterbot der Wert am Samstag die Schwelle von 500. In der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist die Aufhebung der lokalen Ausgangsbeschränkungen festgelegt: Demnach muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 500 sein, um die Maßnahmen außer Kraft setzen zu können.

Ausgangsbeschränkungen in Stuttgart fallen weg

In Stuttgart ist dies nun der Fall, entsprechend werden die Einschränkungen für Menschen, die weder gegen das Coronavirus geimpft noch genesen sind, ab Mitternacht ausgesetzt. "Auch wenn die Zahlen rückläufig sind, ist dies noch kein Grund zur Erleichterung", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Ehehalt.

Noch immer bewege sich das Infektionsgeschehen auf einem viel zu hohen Niveau. "Daher ist es wichtig, die Lage nach wie vor ernst zu nehmen und die Maßnahmen wie Abstand- und Hygieneregeln, Maske tragen, Lüften und Sozialkontakte deutlich reduzieren, konsequent umzusetzen - und zwar von Geimpften wie auch von Ungeimpften."

Sorge vor Omikron-Variante

Ähnlich hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Freitag im Landtag in Stuttgart argumentiert. "Wir werden bis Mitte Januar vermutlich eine Entspannung haben und dann kommt der Omikron-Effekt", hatte Lucha gesagt. Ihm lägen Schätzungen von Experten vor, die für die Zeit danach mit bis zu 1.000 coronaerkrankten Patienten auf den Intensivstationen rechneten.

Als eine Reaktion auf die Zunahme der Infektionen mit der Omikron-Variante hatte das Land zu Wochenmitte neue Quarantäneregeln verkündet:

Zuletzt war die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Covid-19-Erkrankten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, wiederholt gesunken. Am Samstag lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 345,4. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich ebenfalls - um 7 auf 610.

Bislang wurden den Angaben zufolge 121 Fälle der Omikron-Variante in Baden-Württemberg gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg am Samstag um 10 auf nun 12.561.