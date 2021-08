Bei den Gerichten in Baden-Württemberg gehen immer mehr Fälle im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen ein. Nach SWR-Informationen gab es allein an den Amtsgerichten in diesem Jahr schon 5.000 Verfahren.

Fast jedes fünfte Ordnungswidrigkeiten-Verfahren an Amtsgerichten hat mit Corona-Maßnahmen zu tun. Nach den Verkehrsfällen ist das inzwischen der größte Bereich, so ein Sprecher des baden-württembergischen Justizministeriums gegenüber dem SWR. Verstöße gegen Corona-Maßnahmen sind Ordnungswidrigkeiten An den Amtsgerichten in Baden-Württemberg gab es nach SWR Informationen in diesem Jahr bereits 5.000 Verfahren. Und die Tendenz ist weiter steigend: So gab es im Frühjahr rund 850 Corona-Verfahren pro Monat. Im Juni waren es laut Justizministerium dann 1.300. Corona-Verstöße beschäftigen die Gerichte Auch der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim registriert eine deutliche Zunahme der Corona-Verfahren. Seit Beginn der Pandemie gab es dort mehr als 600 Normenkontrollverfahren. Allein in diesem Jahr sind bereits 230 Verfahren gegen Corona-Maßnahmen eingegangen.