Über 3.700 Studierende haben 2020 ein Deutschlandstipendium erhalten. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, sind das fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Das Deutschlandstipendium geht vor allem an Studierende, bei denen mit herausragender Leistung in Studium und Beruf zu rechnen ist. 2011 wurde das Stipendium eingeführt. Damals erhielten es 730 Studierende. Seither ist die Anzahl kontinuierlich gestiegen. Am häufigsten ging das Deutschlandstipendium an Studentinnen und Studenten der Ingenieurwissenschaften. Wer das Deutschlandstipendium erhält, wird mit 300 Euro monatlich gefördert. Die eine Hälfte wird vom Bund, die andere von privaten Geldgebern finanziert. Die Hochschulen kümmern sich aktiv um Sponsoren. 2020 haben die Hochschulen in Baden-Württemberg 3,56 Millionen Euro Fördermittel akquiriert. Das sind zwei Prozent weniger als im Vorjahr.