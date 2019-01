Lange galt die Wildkatze in Baden-Württemberg als ausgerottet. Doch immer öfter lassen sich die scheuen Tiere im Land blicken. Die Geschichte einer Rückkehr.

Immer öfter finden sich Hinweise auf die Wiederbesiedlung Baden-Württembergs durch die Wildkatze. Zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Mensch sie in Mitteleuropa nahezu ausgerottet, sagte Wildkatzen-Experte Dieter Borck aus Bühl (Kreis Rastatt) auf epd-Anfrage.

1912 wurde die letzte Wildkatze in Baden-Württemberg erschossen. Seitdem galt sie als verschollen. Erst in den Nullerjahren gab es unter Jägern Gerüchte, dass wieder Wildkatzen durch Baden-Württemberg tollen. Seit 2011 waren im Naturpark mehrmals Haare von der scheuen Waldbewohnerin gefunden worden, 2017 konnte erstmals ein Video aufgenommen worden.

In einem Holzstapel im Naturpark Stromberg-Heuchelberg bei Bretten (Kreis Karlsruhe) ist im Herbst 2018 ein totes Kätzchen gefunden worden. Wie eine genetische Untersuchung bestätigte, handelt es sich bei dem graugetigerten Tier nicht um eine Haus-, sondern um eine seltene Wildkatze. Und damit ist es eine kleine Sensation: "Auch wenn das Kätzchen tot war, es ist der erste Beweis dafür, dass sich die Wildkatze im Naturpark vermehrt", sagte ein Sprecher des Naturparkzentrums.

Die Wildkatze Wildkatzen sind die ganze Nacht unterwegs und wärmen sich gerne in der Morgensonne. Tagsüber verkriechen sie sich zum Schlafen ins Unterholz. Sie mögen lichte Laubwälder mit Freiflächen. Ihre Jungen ziehen sie bevorzugt in verlassenen Fuchsbauten oder Hohlräumen in Holzstapeln auf, denn gerade die Jungtiere sind durch Beutegreifer, Krankheiten und Parasiten bedroht. Auch wenn die Wildkatze der Hauskatze sehr ähnlich sieht, ist sie nicht mir ihr verwandt. Allerdings können sich beide Arten miteinander fortpflanzen. Man erkennt die Wildkatze an ihrem stumpf endenden Schwanz mit zwei bis drei schwarzen Ringen, der rosafarbenen Nase und dem verwaschenen Fell.

Verbreitet vor allem in der Rheinebene

2009 machte eine Joggerin einen Sensationsfund in der Nähe von Bühl. Sie entdeckte im Wald zwei verwaiste Wildkätzchen und nannte sie Hänsel und Gretel. Seitdem haben sich die Tiere, die vermutlich von den Vogesen aus eingewandert sind, immer weiter verbreitet. Fast in der gesamten Rheinebene, von Karlsruhe bis Basel, konnte die Wildkatze inzwischen nachgewiesen werden.

"Nur dort, wo größere Städte wie Breisach oder Kehl direkt an den Rhein grenzen, ist das Vorkommen in seiner Nord-Süd-Verbreitung unterbrochen", heißt es bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg, die die Ausbreitung der Wildkatze beobachtet. Erst in den letzten Jahren habe es Nachweise in der mittleren und südlichen Vorbergzone des Schwarzwaldes gegeben. Darüber hinaus sind Einzelsichtungen bekannt.

Industrielandschaft - ein Problem für Wildkatzen

Ob sich das "Tier des Jahres 2018" dauerhaft halten kann, wird davon abhängen, ob es geeignete Lebensräume findet. Sogenannte Wildkorridore und Grünbrücken sollen nicht nur den Wildkatzen, sondern auch anderen gefährdeten Wildtieren, eine sichere Überquerungsmöglichkeit über große Straßen ermöglichen. Landesweit sind acht solcher Brücken vom Bundesverkehrsministerium bewilligt worden, unter anderem an der B317 am Feldberg, an der A6 bei Bad Rappenau und an der B28 bei Tübingen.