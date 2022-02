Die IG Metall Baden-Württemberg blickt trotz leichten Mitgliederverlusts optimistisch in die Zukunft. Für die in diesem Jahr stattfindende Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie soll der Pilotabschluss laut Gewerkschaftschef Roman Zitzelsberger in Baden-Württemberg vereinbart werden. Den Pilotabschluss zu erstreiten, gehöre zur DNA des Bezirks Baden-Württemberg, sagte er dem SWR. Dabei werde diesmal in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern der Fokus auf mehr Geld liegen. Allerdings dämpfte der Gewerkschaftschef auch die Erwartungen. Die hohe Inflation und die stark gestiegenen Energiepreise könnten nicht durch Lohnpolitik ausgebügelt werden. Dies sei eine politische Aufgabe.