per Mail teilen

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind auch in der vierten Runde am Dienstag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) nicht vorangekommen. Begleitet wurden die Verhandlungen von Protesten der Gewerkschaft.

Arbeitgeber und Gewerkschaft sind bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie auch nach der vierten Runde offenbar noch weit auseinander. Beide Seiten haben sich am Dienstag in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) aber darauf geeinigt, eine Expertengruppe einzusetzen, die spezielle, für Baden-Württemberg besonders bedeutsame Knackpunkte besprechen soll. Eine weitere offizielle Verhandlungsrunde soll noch vor Ostern stattfinden, wurde aber noch nicht terminiert.

In Biberach demonstrierten am Dienstagmittag rund 130 Beschäftigte aus mehreren Betrieben der Region - stellvertretend für über 5.000 Kollegen. SWR

Gewerkschaft: Warnstreiks gehen weiter

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld, entweder in Form von Lohnsteigerungen oder zumindest als partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen. Das wiederum will die Gewerkschaft nicht mitmachen.

Parallel zu den laufenden Verhandlungen hatte die IG Metall erneut zu Warnstreiks aufgerufen und will das auch weiter tun. Am Dienstag demonstrierten in Biberach rund 130 Beschäftigte aus mehreren Betrieben der Region stellvertretend für über 5.000 Kollegen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Gewerkschaft nicht zu einer großen Kundgebung aufgerufen.