In der ersten Woche ihrer Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall nach eigenen Angaben rund 230.000 Menschen mobilisiert. Am Freitag lag der Schwerpunkt in Baden-Württemberg, wie der Vorstand am Nachmittag in Frankfurt berichtete. In dem Bezirk legten demnach rund 52.000 Beschäftigte aus mehr als 200 Betrieben die Arbeit nieder. Coronabedingt gab es nur wenige öffentliche Aktionen wie einen Demonstrationszug beim Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Aesculap. Allein im Mercedes-Werk Sindelfingen gingen aber 10.000 Beschäftigte früher ins Wochenende. Die IG Metall will die Warnstreiks auch über das Wochenende und in der kommenden Woche fortsetzen. Die Arbeitgeber ärgern sich indes über die Ankündigungen der Gewerkschaft ihren "digitalen Warnstreik" auch nach der Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg am Dienstag zu terminieren.