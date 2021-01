Wie soll in Zukunft gebaut werden? Eine visionäre Antwort will das Institut für Leichtbau der Universität Stuttgart im Stadtteil Vaihingen geben - und zwar mit einem Hochhaus, das sich an Bewegungen anpassen kann. Es soll leicht und ressourcenschonend gebaut werden - also ganz anders als bislang üblich - dennoch aber Schwingungen wie von einem Erdbeben aushalten können. Das "adaptive Hochhaus" ist eines von mehreren Projekten der Internationalen Bauausstellung (IBA), die im Jahr 2027 in der Region Stuttgart stattfindet.